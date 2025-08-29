Apareció el dueño de la Suizo Argentina y entregó su celular: quién es Eduardo Kovalivker

Desde el lunes de esta semana su caja de seguridad estaba bloqueada por orden del juez Sebastián Casanello, entre otros efectos de la investigación que tiene como protagonistas al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a Andrés Garbellini, otrora responsable de la compra de medicamentos en ese ente.

Como la causa está bajo secreto de sumario no trascendieron detalles de qué se habló en los pocos minutos que Kovalivker (padre) estuvo en la oficina del fiscal Picardi, pero sí que dos efectivos de la la Policía de la Ciudad entraron a la dependencia judicial casi al mismo tiempo que el empresario.

Ahora que la Justicia Federal tiene el celular de Kovalivker padre puede ser que salgan a la luz detalles que comprueben el supuesto pago de coimas a la ANDIS, algo que no fue posible antes a pesar de tener el teléfono de Emmanuel Kovalivker, que está sellado.

De hecho, este viernes la Justicia recibió un informe de la compañía Cellebrite que reveló que aún no existe la tecnología necesaria para acceder al dispositivo del empresario, que ya fue imputado junto a su hermano en la causa.

Mientras tanto, este viernes se realizaron allanamientos tanto en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) como en la droguería Suizo Argentina.