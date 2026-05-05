Indagaron por videollamada a Pequeño J por el triple crimen de Florencio Varela: qué declaró

Una de esas testigos en Celeste González Guerrero, imputada por encubrimiento, que fue capturada mientras limpiaba la casa de Villa Vatteone, en el partido bonaerense de Florencio Varela, donde habían sido asesinadas y enterradas las tres víctimas.

La otra persona declaró en calidad de testigo de identidad reservada, pero la información consta en la causa que hoy tramita la Justicia Federal por su vinculación al narcotráfico.

"Está mi apodo en la televisión"

"Me está buscando la Policía por la muerte de las pibas, está mi apodo en televisión, no tengo más dónde ir", fue el textual que transmitió el testigo de identidad reservada en su declaración a la justicia argentina.

Esas palabras corresponden a Valverde Victoriano, que con 20 años ya tiene un prontuario extenso en el mundo del narcotráfico.

"Pequeño J" vivía en Isidro Casanova, partido de La Matanza, y en ese domicilio dejó su pistola y el conjunto de buzo y pantalón de jogging manchado con sangre de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela.

mar del plata marcha triple femicidio Mar del Plata marchó por justicia para Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela.

A su última novia le dijo que se iba "a Paraguay", pero en realidad volvió a su país de origen, Perú, en un intento por evadir a la justicia una vez que salió a la luz el crimen, el 24 de septiembre de 2025, cinco días después de la desparición de las tres jóvenes.

El suplicio de Lara, Brenda y Morena fue transmitido a través de una plataforma para que un grupo de 45 personas siguieran la secuencia, entre ellos, el supuesto aunto intelectual del crimen, que buscaba vengarse de las tres jóvenes por un supuesto robo de dinero.

El caso pasó a la Justicia Federal al entenderse como un crimen dentro del funcionamiento de una red de narcotráfico que involucraba a ciudadanos del Perú y la Argentina, con base en el parrio porteño de Flores así como también en Florencio Varela.

pequeño j

Durante la investigación se confirmó que "Pequeño J" estuvo presente en una reunión llevada a cabo el 6 de septiembre de 2025 en una casa de Flores, a la que también fue Lara Guetiérrez, y que participó de otro encuentro que se hizo el 18 de septiembre en Quilmes, un día antes del triple crimen de Florencio Varela.

Hoy en día "Pequeño J" está imputado por los delitos de privación ilegítima agravada, homicidio criminis causa agravado por alevosía, ensañamiento y violencia de género, y si es declarado culpable podría recibir una pena de prisión perpetua.