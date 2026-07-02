ARA San Juan: querellantes denuncian "presión mediática" a los jueces en la previa al veredicto

“No hace falta una prueba nueva. Hace falta que el Tribunal no ceda ante la presión”, sostuvieron las querellantes.

Carreras y Arias también cuestionaron la estrategia defensiva desplegada durante el proceso judicial. Según indicaron, a lo largo de los más de ocho años transcurridos desde la tragedia, las explicaciones fueron cambiando: desde una supuesta apertura accidental de una válvula, pasando por atribuir responsabilidades a la tripulación y al comandante fallecido, hasta comparaciones con figuras de la mitología griega.

“Todo, menos hacerse cargo de sus actos y de sus omisiones”, afirmaron.

En otro tramo del comunicado, denunciaron que sobre los integrantes del Tribunal se ejerce presión “valiéndose del poder institucional que aún detentan los acusados”.

En contraposición, destacaron que representan a suboficiales y familiares de las víctimas “sin padrinos políticos, sin fortuna”, muchos de ellos residentes en distintas provincias, que desde hace más de ocho años reclaman justicia.

Finalmente, las abogadas aclararon que el proceso “no es contra la Armada Argentina”, sino que busca determinar las responsabilidades por la muerte de los 44 tripulantes.

“Este juicio no es contra la Armada Argentina. Es por 44 hombres de la Armada Argentina que perdieron la vida por decisiones y omisiones de sus superiores”, señalaron.

El comunicado concluye con un mensaje dirigido a los acusados y a la sociedad: “No nos subestimen. El mar no los hundió. Fueron los hombres. Y deben ser condenados”.