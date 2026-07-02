Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 2 de julio

Sábado: Llegará un alivio temporario en el arranque del fin de semana. El cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, tornándose mayormente cubierto hacia la tarde y la noche. Se registrará un marcado ascenso de las marcas térmicas, con una mínima de 2°C y una máxima que tocará los 14°C , configurando la tarde menos hostil de la semana.

Domingo: Para el cierre del fin de semana cambiarán drásticamente las condiciones. El cielo se mantendrá completamente nublado desde temprano y el SMN advierte por probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre una mínima de 6°C y una máxima de 13°C, abriendo paso a un inicio de la semana entrante que continuará muy húmedo e inestable.