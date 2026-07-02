Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 2 de julio
El Servicio Meteorological Nacional (SMN) confirmó que la ola polar alcanzará su punto más crítico entre este jueves y el viernes en la Ciudad y el Conurbano.
A sacar los abrigos más pesados y a preparar el café caliente, porque el invierno se plantó en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con una rigurosidad que no daba tregua desde hacía años, mientras se mantienen las buenas condiciones del clima.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico extendido y ratificó que el ingreso de la masa de aire polar hará congelar los termómetros de la región, registrando marcas térmicas bajo cero de manera generalizada.
Las próximas jornadas se caracterizarán por amaneceres con heladas severas en áreas suburbanas y una persistencia del frío que recién dará un leve respiro hacia el sábado, antes de la llegada de las lluvias.
Día por día: el mapa del clima y el frío extremo en el AMBA
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Jueves: La jornada más congelante en lo que va del año. El cielo se presentará algo nublado durante la madrugada, la mañana y la noche, pasando a parcialmente cubierto únicamente durante la tarde. El termómetro romperá la barrera del cero con una mínima extrema de -2°C (dos grados bajo cero) y una máxima que apenas llegará a los 9°C.
Viernes: El aire polar continuará firme. Se prevé un cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada, con condiciones que volverán a ser críticas en las primeras horas: la mínima perforará el termómetro con -3°C, mientras que la máxima trepará tímidamente hasta los 10°C.
¿Cómo viene el fin de semana?
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Sábado: Llegará un alivio temporario en el arranque del fin de semana. El cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, tornándose mayormente cubierto hacia la tarde y la noche. Se registrará un marcado ascenso de las marcas térmicas, con una mínima de 2°C y una máxima que tocará los 14°C, configurando la tarde menos hostil de la semana.
Domingo: Para el cierre del fin de semana cambiarán drásticamente las condiciones. El cielo se mantendrá completamente nublado desde temprano y el SMN advierte por probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre una mínima de 6°C y una máxima de 13°C, abriendo paso a un inicio de la semana entrante que continuará muy húmedo e inestable.
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