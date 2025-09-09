Misiones: interceptaron un cargamento de fentanilo en la frontera con Paraguay valuado en $500 millones
Personal de Prefectura Naval Argentina descubrió el fentanilo en un bote que había llegado de Paraguay, en el que había otras drogas, como cocaína y etilefrina.
La Prefectura Naval Argentina descubrió durante la noche un cargamento de drogas que fue depositado en la orilla del río Paraná a la altura del Municipio de Corpus, en la frontera de la provincia de Misiones con Paraguay. En el operativo se secuestraron 177 ampollas de fentanilo y unos 173 kilos de cocaína.
Las drogas fueron encontradas durante un patrullaje nocturno de rutina efectuado por personal de Prefectura en una zona del río Paraná conocida como Puerto Menocchio, a la altura del kilómetro 1674. De hecho, los oficiales detectaron que un bote a motor proviniente de Paraguay se acercó a la orilla del lado argentino y sus tripulantes depositaron la carga para luego cruzar de nuevo el agua.
El cruce en sí era irregular, pero al revisar los 12 bultos depositados en la orilla los oficiales descubrieron que habían interceptado un cargamento valuado en $ 500 millones (unos U$S 350.000), lo que dio paso a una investigación que comenzó con un inventario.
Así se determinó que había 255 paquetes de cocaína, con un peso total de más de 173 kilos; 14 ampollas de etilefrina, que es un poderoso estimulante; y 177 envases de fentanilo, la droga que hoy en día es investigada porque varias partidas contaminadas provocaron la muerte de al menos 96 personas en nuestro país.
Como tanto el fentanilo como la etilefrina tienen uso en la medicina, y se pudo determinar que las ampollas de 0,05 miligramos eran de la línea Prinosil, fabricada por el laboratorio Quimfa de Paraguay.
El laboratorio en cuestión tiene sede en Asunción, pero por el momento no se confirmó que las ampollas de fentanilo y etilefrina hayan sido producidas en sus instalaciones o bien sean un producto clonado.
Ya en 2021 el laboratorio Quimfa había reportado una situación similar -que habían "clonado" sus productos- ante Vigilancia Sanitaria y la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay. El caso actual quedó en manos del Juzgado Federal de Oberá, desde donde se ordenó el secuestro de toda la carga.
