Misiones: interceptaron un cargamento de fentanilo en la frontera con Paraguay valuado en $500 millones

Como tanto el fentanilo como la etilefrina tienen uso en la medicina, y se pudo determinar que las ampollas de 0,05 miligramos eran de la línea Prinosil, fabricada por el laboratorio Quimfa de Paraguay.

El laboratorio en cuestión tiene sede en Asunción, pero por el momento no se confirmó que las ampollas de fentanilo y etilefrina hayan sido producidas en sus instalaciones o bien sean un producto clonado.

Ya en 2021 el laboratorio Quimfa había reportado una situación similar -que habían "clonado" sus productos- ante Vigilancia Sanitaria y la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay. El caso actual quedó en manos del Juzgado Federal de Oberá, desde donde se ordenó el secuestro de toda la carga.