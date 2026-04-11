ARCA: cuál es el límite de transferencias al que hay que estar atentos

Qué deben tener en cuenta los usuarios ante los controles de ARCA

En este contexto, es fundamental que los contribuyentes mantengan alineados los ingresos declarados con sus movimientos financieros, ya que el organismo analiza todas las operaciones del mes y no solo transferencias puntuales.

Tener la facturación al día y conservar todos los comprobantes es esencial, porque pueden ser solicitados durante cualquier control, evitando problemas.

Además, con el crecimiento de las billeteras digitales, el ARCA refuerza la supervisión de estas plataformas con el objetivo de detectar irregularidades, especialmente entre monotributistas y trabajadores independientes.