ARCA: cuál es el límite de transferencias al que hay que estar atentos
En caso de no justificar los fondos transferidos, el organismo puede recategorizar al contribuyente o aplicar sanciones severas. Los detalles en la nota.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero(ARCA) anunció nuevas reglas para supervisar transferencias, estableciendo un umbral que activa controles automáticos. Esta medida afecta tanto a cuentas bancarias como a billeteras virtuales, y tiene como objetivo verificar que los movimientos que superan ciertos montos cumplan con las obligaciones fiscales.
Si un contribuyente no puede justificar el origen de los fondos, el organismo tiene la facultad de recategorizarlo o aplicar sanciones severas, incluyendo multas y restricciones en sus operaciones financieras.
Cuál es el límite de transferencias que investiga ARCA
Bajo las reglas actuales, las entidades financieras deben reportar a ARCA los movimientos mensuales de personas físicas que superen los $50.000.000. Esto no impide que los usuarios operen con ese dinero, pero permite al organismo revisar las transacciones para detectar posibles inconsistencias.
Superar este límite no genera sanciones automáticas, pero activa un proceso de fiscalización, durante el cual ARCA puede solicitar comprobantes de ingresos, facturas, recibos de sueldo o certificados contables.
Si los fondos no se justifican o difieren de lo declarado, el organismo puede aplicar ajustes fiscales, recategorizaciones o sanciones más severas. Además, las entidades financieras pueden reportar operaciones sospechosas, ampliando el control sobre los movimientos de los usuarios.
Qué deben tener en cuenta los usuarios ante los controles de ARCA
En este contexto, es fundamental que los contribuyentes mantengan alineados los ingresos declarados con sus movimientos financieros, ya que el organismo analiza todas las operaciones del mes y no solo transferencias puntuales.
Tener la facturación al día y conservar todos los comprobantes es esencial, porque pueden ser solicitados durante cualquier control, evitando problemas.
Además, con el crecimiento de las billeteras digitales, el ARCA refuerza la supervisión de estas plataformas con el objetivo de detectar irregularidades, especialmente entre monotributistas y trabajadores independientes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario