ARCA subasta una docena de consolas PlayStation 5 con precios base desde los 200 mil pesos
La subasta pública se realizará el próximo 23 de abril por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y bajo modalidad electrónica. Cómo hacer para participar.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió este jueves sacar a subasta 12 consolas PlayStation 5, secuestradas por la Dirección General de Aduanas (DGA), con el objetivo de avanzar en el "descongestionamiento de los depósitos, resguardo de la renta fiscal y reducción de los costos por almacenaje de las mercaderías cuya guarda y custodia tiene encomendada".
Así quedó plasmado en las Disposiciones 23/2026 y 35/2026 publicadas hoy en el Boletín Oficial.
En la primera de ellas se dispuso la venta de un lote compuesto por cuatro consolas PlayStation 5 Sony de 1 TB que incluye cada una de ellas un joystick. El precio base de esta subasta fue fijado en 816 mil pesos, es decir a razón de 204 mil pesos cada una de ellas.
La subasta pública se realizará el próximo 23 de abril por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y bajo modalidad electrónica a través de la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/.
En tanto, la Disposición 35/2026 consta de ocho lotes compuestos por consolas PlayStation 5 PRO Sony de 2 TB y PlayStation 5 Sony de 1 TB cada una de ellas con un control inalámbrico dualsense. Para los modelos PRO de 2 TB ARCA fijó un precio base de 355.500 pesos mientras que la puja por las PlayStation 5 de 1 TB arrancará en los 237 mil pesos.
En este caso también la subasta se realizará el próximo 23 de abril por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y bajo modalidad electrónica a través de la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/.
Cómo participar de la subasta
El proceso para participar de esta nueva subasta de la Dirección General de Aduanas (DGA), organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es muy sencillo. Los interesados deben registrarse previamente como usuario en el sitio de autogestión del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Una vez realizado este primer paso, los interesados en participar de la subasta deben suscribirse antes de la fecha límite dispuesta para cada una de ellas. Usualmente es uno o dos días antes de la realización de la subasta. En la página web del Banco Ciudad puede encontrarse el detalle de todas las subastas que se encuentran en proceso.
En algunos casos también puede que sea necesario realizar con antelación una transferencia de la caución y una vez confirmada la habilitación para participar ya se puede ofertar. Cualquier persona interesada puede participar de la subasta que se realiza de manera electrónica a través del sitio web del Banco Ciudad.
Detalle de la subasta
Disposición 23/2026:
Disposición 35/2026:
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