ARCA: cuáles son los límites de las transferencias en billeteras virtuales a tener en cuenta

Qué sucede con las operaciones en moneda extranjera y activos digitales

Un punto clave para los ahorristas que operan en dólares o criptomonedas es como se calculan estos límites. La normativa establece que los importes en moneda extranjera deben ser convertidos a pesos para determinar si se ha superado el tope de reporte. El mismo criterio se aplica para los activos digitales, tomando su ultimo valor de cotización disponible al finalizar el período.

Para evitar inconvenientes con las entidades financieras, es recomendable que los usuarios puedan justificar el origen de sus fondos, aun cuando se trate de transferencias entre cuentas propias. Ante movimientos de gran magnitud, los bancos pueden solicitar documentacion respaldatoria. En caso de no presentarla, la situación podría derivar en un reporte de operación sospechosa ante la Unidad de Informacion Financiera.