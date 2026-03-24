ARCA: cuáles son los límites de las transferencias en billeteras virtuales a tener en cuenta
El organismo actualizó los topes de control que activan pedidos de información a bancos sobre movimientos de dinero.
ARCA actualizó los controles sobre transferencias bancarias y operaciones con billeteras virtuales, definiendo nuevos topes y límites que rigen desde marzo de 2026 para operar sin activar alertas del organismo. De acuerdo con la ARCA, esta modificación busca adaptar la fiscalización al contexto inflacionario y al crecimiento del uso de medios digitales.
Por eso, resulta clave conocer los límites vigentes, ya que los movimientos de alto monto pueden quedar bajo análisis.
En caso de no poder justificar el origen de los fondos, la ARCA puede aplicar medidas que van desde multas y bloqueos de cuentas hasta la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) ante posibles irregularidades como el lavado de dinero.
Los montos que activan el reporte informativo de ARCA
En el caso de las personas físicas, el límite de movimientos reportables se ubica en los 50.000.000 de pesos. Por otro lado, para las personas jurídicas o empresas, el umbral es mas bajo, situándose en los 30.000.000 de pesos mensuales.
Además, el régimen informativo incluye el saldo final mensual. Si al cierre del último día hábil del mes el saldo de la cuenta supera los topes mencionados, la entidad tiene la obligación de comunicar los datos del titular, el número de cuenta, el CBU o CVU y los montos totales operados al organismo central.
Qué sucede con las operaciones en moneda extranjera y activos digitales
Un punto clave para los ahorristas que operan en dólares o criptomonedas es como se calculan estos límites. La normativa establece que los importes en moneda extranjera deben ser convertidos a pesos para determinar si se ha superado el tope de reporte. El mismo criterio se aplica para los activos digitales, tomando su ultimo valor de cotización disponible al finalizar el período.
Para evitar inconvenientes con las entidades financieras, es recomendable que los usuarios puedan justificar el origen de sus fondos, aun cuando se trate de transferencias entre cuentas propias. Ante movimientos de gran magnitud, los bancos pueden solicitar documentacion respaldatoria. En caso de no presentarla, la situación podría derivar en un reporte de operación sospechosa ante la Unidad de Informacion Financiera.
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