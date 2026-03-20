 ARCA: cuáles son los nuevos límites en transferencias virtuales

Feriados sin cajeros: cómo retirar efectivo con billeteras virtuales durante el fin de semana largo Feriados sin cajeros: cómo retirar efectivo con billeteras virtuales durante el fin de semana largo

Otro dato clave es que el organismo fijó en $600.000 mensuales el monto a partir del cual las entidades deben informar los gastos acumulados de sus clientes. Cuando se superan estos límites, se activan alertas automáticas que pueden derivar en controles más exhaustivos por parte de la ARCA.

Si bien no hay un tope en la cantidad de movimientos que se pueden hacer, sí se analiza el total mensual operado. Es decir, si la suma de todas las transacciones supera los valores establecidos, se genera un reporte automático.

Además, la ARCA conserva la facultad de pedir información adicional en caso de detectar inconsistencias entre los ingresos declarados y los niveles de gasto, sin importar el saldo final de la cuenta.