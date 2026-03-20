ARCA: cuáles son los nuevos límites en transferencias virtuales
ARCA actualizó los topes de control que activan pedidos de información a bancos y billeteras virtuales sobre movimientos de dinero.
ARCA actualizó los controles sobre transferencias bancarias y operaciones con billeteras virtuales, definiendo nuevos topes y límites que rigen desde marzo de 2026 para operar sin activar alertas del organismo. De acuerdo con la ARCA, esta modificación busca adaptar la fiscalización al contexto inflacionario y al crecimiento del uso de medios digitales.
Por eso, resulta clave conocer los límites vigentes, ya que los movimientos de alto monto pueden quedar bajo análisis.
En caso de no poder justificar el origen de los fondos, la ARCA puede aplicar medidas que van desde multas y bloqueos de cuentas hasta la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) ante posibles irregularidades como el lavado de dinero.
Cuáles son los nuevos topes que estableció ARCA para marzo
En línea con los nuevos controles, la ARCA ajustó los topes de monitoreo que determinan cuándo deben analizarse las transferencias bancarias y operaciones en billeteras virtuales. Esta actualización se realiza de manera automática y semestral, tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.
Con los valores vigentes, bancos y plataformas digitales deben reportar a la ARCA cuando los saldos mensuales de una cuenta igualan o superan los $1.500.000. A su vez, también se modificó el límite para realizar transferencias sin justificar origen de fondos, que ahora se ubica en $1.000.000 por operación.
Otro dato clave es que el organismo fijó en $600.000 mensuales el monto a partir del cual las entidades deben informar los gastos acumulados de sus clientes. Cuando se superan estos límites, se activan alertas automáticas que pueden derivar en controles más exhaustivos por parte de la ARCA.
Si bien no hay un tope en la cantidad de movimientos que se pueden hacer, sí se analiza el total mensual operado. Es decir, si la suma de todas las transacciones supera los valores establecidos, se genera un reporte automático.
Además, la ARCA conserva la facultad de pedir información adicional en caso de detectar inconsistencias entre los ingresos declarados y los niveles de gasto, sin importar el saldo final de la cuenta.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario