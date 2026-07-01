Arranca el séptimo mes del año y los memes de Julio Iglesias copan las redes sociales
El cantante español se toma el fenómeno con humor y declaró que le parecen “simpáticos”.
Los memes de Julio Iglesias son una tradición anual e inevitable en internet cada vez que se acerca y transcurre el séptimo mes del año.
El cantante español se toma este fenómeno con mucho humor y declaró a la revista ¡Hola! que le parecen simpáticos “siempre que no sean ofensivos”
Chistes como "Julio se está asomando" o "Ya viene Julio" fueron muy populares a finales de junio, en tanto que con el inicio del mes el clásico "El 1 de Julio" usando cartas del juego UNO o "Llegó Julio" con imágenes de él bajando de un avión coparon las redes sociales.
Con el transcurso de los días, suelen viralizarse juegos de palabras visuales como "Julio viene con lluvias" o "Julio está gris".
En tanto que el clásico atemporal es su icónica foto apuntando a la cámara acompañada de la frase "...y lo sabes".
Los mejores memes de Julio Iglesias en el arranque del séptimo mes del año
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