Arrancó la primavera meteorológica pero llega un brusco cambio en AMBA: frente frío y aire polar con heladas
Tras un inicio de septiembre agradable, con mañanas de neblina y tardes a pleno sol que rozaron los 20 °C, el clima dará un giro drástico en las próximas horas.
El debut de la primavera meteorológica regaló una tregua sumamente disfrutable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Con marcas mínimas que rondaron el valor medio histórico de 10,6 °C y bancos tempraneros de niebla y neblina que rápidamente le cedieron el terreno a una tarde soleada y templada, el escenario invitó a renovar el optimismo térmico.
A la espera del 21 de septiembre, este lunes 1 de septiembre dio inicio la primavera meteorológica, que consiste en una división que usan los científicos para agrupar las estaciones en períodos exactos de tres meses
Sin embargo, este anticipo del clima agradable de la estación tiene fecha de vencimiento: un frente frío ya avanza desde el norte patagónico rumbo al centro del país, preparando el terreno para un cambio radical.
Mientras el centro y el sur bonaerense ya registran advertencias oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas fuertes para este miércoles, el AMBA permanece sin alertas vigentes, aunque con la atmósfera cargándose de humedad.
Antes del impacto, la jornada de mitad de semana regalará probablemente la tarde más templada del ciclo —con registros entre 1 y 2 °C por encima de los del martes—, aunque acompañada por vientos del norte que intensificarán su marcha con ráfagas de hasta 40 km/h y probables neblinas matinales.
Primavera en el AMBA: cuándo llegan las tormentas y cuánto se desplomará el termómetro
El pulso de la inestabilidad mantiene algunas discrepancias entre los centros de previsión: mientras el modelo europeo ECMWF proyecta el arribo de las primeras tormentas hacia las primeras horas de la noche del miércoles, el estadounidense GFS posterga el chaparrón principal para la madrugada del jueves.
Lo concreto es que la primera mitad del jueves concentrará lluvias y tormentas, con temperaturas que oscilarán entre los 13 °C de mínima y los 18 °C de máxima, antes de que el viento rote al oeste y comience a despejar el cielo.
A partir del viernes se sentirá el verdadero rigor del cambio de aire. Con el ingreso de una masa fría y seca, el termómetro iniciará una pendiente pronunciada:
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Viernes: Cielo mayormente despejado, viento leve del oeste, mínima de 7 °C y máxima de 16 °C.
Sábado: Desplome térmico contundente, con 6 °C de mínima y apenas 11 °C de máxima. El viento rotará al sur con ráfagas y no se descarta algún chaparrón aislado debido al contraste térmico.
Domingo (el día clave): Se perfila como la jornada más fría de la semana (e incluso de la próxima), con marcas mínimas cercanas a los 3 °C en la Ciudad de Buenos Aires y riesgo de heladas en distintos puntos del conurbano bonaerense, donde las máximas podrían quedarse atrapadas en un solo dígito.
Ante este panorama, la última carta del invierno obligará a tomar recaudos de estación: para quienes tengan pendientes las tareas de jardinería o la poda estacional, el fin de semana ofrecerá la última gran ventana de oportunidad, mientras que en los distritos del Gran Buenos Aires se aconseja regar preventivamente el suelo durante el sábado para amortiguar el impacto de la helada dominical.
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