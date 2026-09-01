Arrancó la primavera meteorológica pero llega un brusco cambio en AMBA: frente frío y aire polar con heladas

Arrancó la primavera meteorológica pero llega un brusco cambio en AMBA. Fuente: Meteored.

Primavera en el AMBA: cuándo llegan las tormentas y cuánto se desplomará el termómetro

El pulso de la inestabilidad mantiene algunas discrepancias entre los centros de previsión: mientras el modelo europeo ECMWF proyecta el arribo de las primeras tormentas hacia las primeras horas de la noche del miércoles, el estadounidense GFS posterga el chaparrón principal para la madrugada del jueves.

Lo concreto es que la primera mitad del jueves concentrará lluvias y tormentas, con temperaturas que oscilarán entre los 13 °C de mínima y los 18 °C de máxima, antes de que el viento rote al oeste y comience a despejar el cielo.

A partir del viernes se sentirá el verdadero rigor del cambio de aire. Con el ingreso de una masa fría y seca, el termómetro iniciará una pendiente pronunciada:

Viernes: Cielo mayormente despejado, viento leve del oeste, mínima de 7 °C y máxima de 16 °C.

Sábado: Desplome térmico contundente, con 6 °C de mínima y apenas 11 °C de máxima. El viento rotará al sur con ráfagas y no se descarta algún chaparrón aislado debido al contraste térmico.

Domingo (el día clave): Se perfila como la jornada más fría de la semana (e incluso de la próxima), con marcas mínimas cercanas a los 3 °C en la Ciudad de Buenos Aires y riesgo de heladas en distintos puntos del conurbano bonaerense, donde las máximas podrían quedarse atrapadas en un solo dígito.

Ante este panorama, la última carta del invierno obligará a tomar recaudos de estación: para quienes tengan pendientes las tareas de jardinería o la poda estacional, el fin de semana ofrecerá la última gran ventana de oportunidad, mientras que en los distritos del Gran Buenos Aires se aconseja regar preventivamente el suelo durante el sábado para amortiguar el impacto de la helada dominical.