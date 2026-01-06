El Gobierno firma los primeros contratos para privatizar rutas nacionales: qué va a pasar con los peajes
La primer etapa de la Red Federal de Concesiones consiste en el traspaso de 741 kilómetros de rutas nacionales. Luis Caputo celebró la noticia.
En un paso decisivo para el nuevo esquema vial, el Gobierno Nacional de Javier Milei firmó este martes el primer contrato para el traspaso de 741 kilómetros de rutas nacionales a manos privadas.
Se trata de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones, que abarca puntos estratégicos para el comercio exterior y la logística regional. A partir de este miércoles, la administración y el mantenimiento de estos trazados quedarán bajo gestión empresarial.
La adjudicación de estos tramos se dividió en dos sectores neurálgicos que conectan el centro del país con el Litoral y las fronteras:
- Tramo Oriental (Rutas 12, 14, 135, A015 y 117): La empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. asumirá la gestión de estos caminos que recorren Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.
- Tramo Conexión (Puente Rosario–Victoria - RN 174): Quedará a cargo de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por las firmas Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni, uniendo Santa Fe con Entre Ríos.
"Se concreta el primer paso hacia una red vial moderna de más de 9.000 km concesionados, que reducirá costos para el sector productivo y permitirá reemplazar un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro", escribió el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de la red social X al confirmar la noticia.
Desde el Ejecutivo destacaron que esta licitación, que supuestamente recibió siete ofertas nacionales e internacionales, marca el fin de un sistema que calificaron como "deficitario".
"El objetivo es reducir los costos logísticos para el sector productivo mediante un sistema que se autofinancia", explicaron fuentes oficiales. La Etapa I es solo el comienzo de un plan más ambicioso que proyecta concesionar un total de 9.000 kilómetros de la red vial nacional.
Nuevas tarifas: los valores de los peajes a partir de esta semana
Vialidad Nacional confirmó que los cuadros tarifarios actualizados entrarán en vigencia en las próximas 48 horas. Los precios de referencia para vehículos livianos serán:
- Puente Rosario-Victoria: $1.000.
- Rutas 12 y 14: $1.900.
El corredor afectado es vital para el flujo de exportaciones, ya que facilita la integración con Brasil y Uruguay. Al conectar centros productivos y puertos del Gran Rosario con los principales pasos fronterizos, se espera que la mejora en el mantenimiento vial potencie el desarrollo del transporte de carga en la región.
