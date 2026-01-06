El Gobierno firma los primeros contratos para privatizar rutas nacionales: qué va a pasar con los peajes

"El objetivo es reducir los costos logísticos para el sector productivo mediante un sistema que se autofinancia", explicaron fuentes oficiales. La Etapa I es solo el comienzo de un plan más ambicioso que proyecta concesionar un total de 9.000 kilómetros de la red vial nacional.

Nuevas tarifas: los valores de los peajes a partir de esta semana

Vialidad Nacional confirmó que los cuadros tarifarios actualizados entrarán en vigencia en las próximas 48 horas. Los precios de referencia para vehículos livianos serán:

Puente Rosario-Victoria: $1.000.

$1.000. Rutas 12 y 14: $1.900.

El corredor afectado es vital para el flujo de exportaciones, ya que facilita la integración con Brasil y Uruguay. Al conectar centros productivos y puertos del Gran Rosario con los principales pasos fronterizos, se espera que la mejora en el mantenimiento vial potencie el desarrollo del transporte de carga en la región.