Quién es Nicolás Pachelo, el acusado de matar a María Marta García Belsunce

Este nuevo juicio vuelve a una hipótesis que se manejó en una primera instancia que es que María Marta volvió a su casa de manera imprevista, ya que la lluvia interrumpió su partido de tenis, y se encontró con los ladrones que decidieron ultimarla porque eran conocidos del barrio. Eran tiempos del corralito, y el rumor señalaba que en la casa de los Belsunce había mucho dinero.

Ante esto, todas las miradas apuntaron a Pachelo que ya tenía algunas causas por robo y no era queridos dentro del barrio. A 20 años del asesinato y tras dos juicios, aún no se sabe si las pruebas serán suficientes para condenarlo.

Nicolás Pachelo, el vecino "problemático" del country El Carmel

Nicolás Pachelo nació el 21 de junio de 1976, en Pilar, era hijo del piloto automovilístico Roberto Pachelo y Silvia Ryan, y su vida siempre fue controvertida.

En 1996, cuando él tenía 20 años, su padre se quitó la vida y la entonces pareja de Roberto, Jacqueline Barbará, declaró judicialmente que cree que el joven "tuvo que ver con el suicidio de su padre". Si bien esto no fue investigado, en el expediente hay un testimonio de un empleado que cuenta que Nicolás odiaba a su padre y pocos días después de la muerte lo encontró disparando contra las fotos de Roberto Pachelo colgadas en una pared, según informó en aquel momento Página/12.

En tanto, en el 2003, ya en el marco de la investigación del crimen de María Marta, Silvia Ryan tomó la misma drástica decisión decidió que su padre.

Pachelo llegó a vivir a El Carmel porque su padre uno de los fundadores del barrio, sin embargo, los vecinos nunca lo quisieron porque decían que era "violento y agresivo". De hecho, días antes del trágico desenlace, María Marta lo denunció por el secuestró de su perro por el que pidieron rescate, algo que nunca se concretó.

Por todo esto, los chicos y adolescentes de esa comunidad lo habían apodado “Voldemort”.

Las causas de Pachelo

Al momento del crimen de la socióloga, Pachelo tenía 24 años y no los vecinos de El Carmel no lo querían, y su nombre fue uno de los primeros apuntados por la familia. De hecho, cuando comenzó a investigarse el caso, tres adolescentes señalaron que el día del crimen lo vieron trotando cerca de la casa de Belsunce, algo que contradecía su versión que señalaba que no estaba en el country en ese momento.

En el 2003, un año después del crimen, Pachelo fue acusado de los delitos de hurto, defraudación y robo. Dos años más tarde, en el 2005, firmó un acuerdo con la fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Ana María Lenardón de Palazzi, admitiendo siete robos en casas de amigos o conocidos suyos, a quienes les había hurtado previamente las llaves, que preveía una pena de cuatro años de prisión.

En tanto, en la provincia de Buenos Aires, firmó otro acuerdo con el fiscal Mario Kohan admitiendo un robo y una pena de un año de prisión. Finalmente, en 2007 fue liberado.

Pero la vida de Nicolás siempre fue y es tormentosa y en el 2010 fue acusado por su ex pareja, Inés Dávalos Cornejo, por amenazas y coacción; y en el 2012 fue imputado por falsificación de documento y estafa.

Finalmente, en diciembre de 2015, la división de Drogas Peligrosas de la policía, tras una investigación de inteligencia, hizo un allanamiento en el Villa Real Golf Club de General Rodríguez, en el marco de una fiesta de música electrónica organizada por el fisicoculturista Javier Florio, donde Pachelo fue arrestado por tráfico ilícito de estupefacientes.