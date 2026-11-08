Restringen las operaciones en Aeroparque: a qué hora y qué vuelos podrán aterrizar

Vuelo papal (16:25): Se trata del Boeing 737-8 MAX (matrícula LV-KKD) que transporta al papa León XIV junto a su comitiva oficial y a la prensa acreditada tras su escala en Uruguay.

Vuelo de carga y equipaje (16:55): Un Boeing 737-800F de la aerolínea de bandera (matrícula LV-CTC) acondicionado para el traslado del equipaje, infraestructura y logística de la delegación del Vaticano.

Recomendaciones para los pasajeros

Desde las compañías aéreas y la administración del aeropuerto recomendaron a los usuarios que tengan vuelos programados para la tarde de este domingo consultar el estado de sus operaciones directamente en las aplicaciones o páginas web de las aerolíneas, ya que se prevén reprogramaciones y demoras menores en las partidas y arribos posteriores a las 17:50.