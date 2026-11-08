Restringen las operaciones en Aeroparque: a qué hora y qué vuelos podrán aterrizar
Durante la ventana de restricción fijada por las autoridades, únicamente dos aviones de Aerolíneas Argentinas contarán con autorización para aterrizar.
Con motivo del histórico arribo del papa León XIV a la Argentina, el Aeroparque Jorge Newbery sufrirá restricciones operativas temporales durante la tarde de este domingo 8 de noviembre. La medida de seguridad contempla la suspensión del tráfico aéreo comercial habitual en la terminal porteña durante una ventana de dos horas.
El operativo aeroportuario especial se desplegará entre las 15:50 y las 17:50, lapso en el cual la pista quedará despejada de forma exclusiva para la recepción de la comitiva pontificia procedente de Montevideo.
Cuáles son los únicos dos vuelos autorizados en Aeroparque
Durante la ventana de restricción fijada por las autoridades aeronáuticas y de seguridad, únicamente dos aviones de Aerolíneas Argentinas contarán con autorización para aterrizar en la pista de la Costanera:
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Vuelo papal (16:25): Se trata del Boeing 737-8 MAX (matrícula LV-KKD) que transporta al papa León XIV junto a su comitiva oficial y a la prensa acreditada tras su escala en Uruguay.
Vuelo de carga y equipaje (16:55): Un Boeing 737-800F de la aerolínea de bandera (matrícula LV-CTC) acondicionado para el traslado del equipaje, infraestructura y logística de la delegación del Vaticano.
Recomendaciones para los pasajeros
Desde las compañías aéreas y la administración del aeropuerto recomendaron a los usuarios que tengan vuelos programados para la tarde de este domingo consultar el estado de sus operaciones directamente en las aplicaciones o páginas web de las aerolíneas, ya que se prevén reprogramaciones y demoras menores en las partidas y arribos posteriores a las 17:50.
Tras tocar suelo argentino, el Santo Padre mantendrá una intensa agenda que comenzará con una ofrenda floral en la Plaza San Martín y su posterior recepción institucional por parte del presidente Javier Milei en la Casa Rosada.
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