Un policía se resistió a un robo en Los Hornos y mató a un ladrón de 16 años

Pese a su corta edad, el delincuente abatido registraba al menos tres antecedentes recientes en la Comisaría Tercera de Los Hornos: uno de ellos fue el 25 de abril de 2025 por robo calificado en poblado y en banda con resistencia a la autoridad en la zona de El Dique. El otro fue el 9 de mayo de 2025 por tentativa de robo. Mientras tanto, su cómplice logró escapar y permanece prófugo.

En el lugar, la Policía incautó una pistola Bersa Thunder calibre 9mm y la moto del oficial. El efectivo, en tanto, quedó demorado como medida preventiva, mientras que se incautó su armamento y la moto para peritajes.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Juvenil N° 4 de La Plata, que ordenó las diligencias correspondientes y sigue la búsqueda del segundo delincuente.

Un policía mató a un delincuente que le quiso robar la moto

Embed - INTENTO de ROBO y TIROTEO entre DELINCUENTES y un POLICÍA

Otro hecho similar ocurrió también el domingo pero en la localidad bonaerense de José C. Paz, donde un Policía de la Ciudad de Buenos Aires mató a un delincuente que quiso robarle la moto.

El efectivo fue abordado por dos asaltantes armados, en ese momento, se defendió con su pistola reglamentaria y, en un tiroteo, mató a uno de ellos, mientras que el otro resultó herido.

El agente circulaba en su vehículo cuando aparecieron los dos asaltantes, a bordo de una Honda Tornado 250, también robada, y lo amenazaron con un arma para asaltarlo.

Al ver esta secuencia, el hombre sacó su arma reglamentaria, pero inicialmente se trabó, lo que llevó a un forcejeo para evitar la situación. Ante esto, uno de los delincuentes disparó, lo que hizo que el policía también responda y comience un tiroteo. El saldo de la balacera fue un delincuente muerto y otro con heridas en sus piernas y la mano.