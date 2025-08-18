Un policía se resistió a un robo en Los Hornos y mató a un ladrón de 16 años
Ocurrió cuando dos motochorros intentaron asaltar al efectivo de la Bonaerense, quien se encontraba junto a su novia. Hay otro delincuente prófugo.
Un delincuente de 16 años murió y otro permanece prófugo tras enfrentarse a los tiros contra un efectivo de la Policía Bonaerense, a quien intentaron robarle la moto este fin de semana en el centro de la localidad de Los Hornos, partido de La Plata. El violento episodio ocurrió el domingo en pleno centro de dicha localidad, en la calle 68 entre 135 y 136.
Allí, un policía de 29 años, que cumple funciones en Villa Elisa para la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), se encontraba a bordo de su moto Corven, vestido de civil y acompañado por su novia, cuando fue interceptado por dos motochorros que lo amenazaron con un arma de fuego para intentar robarle el rodado.
Fuentes policiales informaron que el efectivo se identificó como policía y fue entonces cuando uno de los delincuentes le apuntó directamente con un arma. Ante esta actitud del ladrón, el oficial repelió la agresión y efectuó un disparo, el cual impactó en uno de los delincuentes, que quedó tendido en el suelo.
El ladrón, gravemente herido, fue trasladado por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al hospital San Martín con un orificio de bala, que había entrado a la altura de la cintura, según informaron fuentes policiales a 0221.
Su muerte fue confirmada cerca de la medianoche. El ladrón vivía en proximidades de la Megatoma de Los Hornos, tenía 16 años y varios antecedentes delictivos.
Pese a su corta edad, el delincuente abatido registraba al menos tres antecedentes recientes en la Comisaría Tercera de Los Hornos: uno de ellos fue el 25 de abril de 2025 por robo calificado en poblado y en banda con resistencia a la autoridad en la zona de El Dique. El otro fue el 9 de mayo de 2025 por tentativa de robo. Mientras tanto, su cómplice logró escapar y permanece prófugo.
En el lugar, la Policía incautó una pistola Bersa Thunder calibre 9mm y la moto del oficial. El efectivo, en tanto, quedó demorado como medida preventiva, mientras que se incautó su armamento y la moto para peritajes.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía Juvenil N° 4 de La Plata, que ordenó las diligencias correspondientes y sigue la búsqueda del segundo delincuente.
Otro hecho similar ocurrió también el domingo pero en la localidad bonaerense de José C. Paz, donde un Policía de la Ciudad de Buenos Aires mató a un delincuente que quiso robarle la moto.
El efectivo fue abordado por dos asaltantes armados, en ese momento, se defendió con su pistola reglamentaria y, en un tiroteo, mató a uno de ellos, mientras que el otro resultó herido.
El agente circulaba en su vehículo cuando aparecieron los dos asaltantes, a bordo de una Honda Tornado 250, también robada, y lo amenazaron con un arma para asaltarlo.
Al ver esta secuencia, el hombre sacó su arma reglamentaria, pero inicialmente se trabó, lo que llevó a un forcejeo para evitar la situación. Ante esto, uno de los delincuentes disparó, lo que hizo que el policía también responda y comience un tiroteo. El saldo de la balacera fue un delincuente muerto y otro con heridas en sus piernas y la mano.
