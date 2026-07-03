Dónde hay pantalla gigante para ver gratis a la Selección Argentina vs. Cabo Verde en Buenos Aires
Conocé los mejores puntos de la Ciudad para disfrutar del partido de la Selección Argentina y alentar al equipo nacional en pantalla gigante.
La expectativa por los 16avos de final del Mundial crece en toda la Ciudad. Para quienes buscan vivir una fiesta, existen opciones gratuitas con pantalla gigante. Este viernes, los hinchas podrán alentar a la Selección Argentina en espacios públicos especialmente preparados con actividades, música y variadas propuestas gastronómicas.
El Fan Fest de Palermo para alentar a la Selección Argentina
La emblemática Plaza Seeber, ubicada en la intersección de la Avenida Del Libertador y Avenida Sarmiento, se viste completamente de celeste y blanco. Este gran espacio al aire libre recibe a los vecinos para disfrutar el encuentro mundialista frente a Cabo Verde, programado para las 19:00 horas.
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El Fan Fest abrirá sus puertas de manera anticipada a las 14:00 horas para transmitir en vivo el duelo entre Australia y Egipto, del cual saldría el posible rival de la Scaloneta en caso de avanzar a los octavos de final. Además de mucho fútbol, la experiencia integral se completa con:
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Shows y entretenimiento: Presentaciones de artistas itinerantes y música en vivo para animar la previa del partido.
Actividades: Experiencias interactivas y espacios recreativos pensados exclusivamente para los más chicos.
Gastronomía: Un amplio patio de comidas para disfrutar de algo rico durante toda la jornada.
El predio continuará funcionando a pleno durante el fin de semana. El sábado comenzarán los octavos de final y se proyectarán los cruces de Canadá vs. Marruecos (14:00 hs) y Paraguay vs. Francia (18:00 hs). En tanto, el domingo será el turno de Brasil contra Noruega desde las 17:00 horas.
Fiesta futbolera en la Peatonal Devoto
Otra de las grandes alternativas para vivir la pasión del fútbol se encuentra en el barrio de Devoto. La reconocida zona de la Peatonal se transformará este viernes en un epicentro de festejo absoluto, contando también con la transmisión oficial del encuentro en pantalla gigante.
La propuesta invita a los hinchas a compartir la previa en un ambiente inmejorable. Los bares, restaurantes y distintos espacios gastronómicos del barrio se sumarán a la iniciativa con promociones exclusivas, ambientaciones temáticas, sorteos y shows pensados para acompañar al equipo nacional. Una vez finalizado el encuentro, la pelota seguirá rodando en el barrio porteño: a las 22:30 horas se pasará el último partido de la jornada correspondiente a los 16avos de final, entre las selecciones de Colombia y Ghana.
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