Dónde hay pantalla gigante para ver gratis a la Selección Argentina vs. Cabo Verde en Buenos Aires

Fiesta futbolera en la Peatonal Devoto

Otra de las grandes alternativas para vivir la pasión del fútbol se encuentra en el barrio de Devoto. La reconocida zona de la Peatonal se transformará este viernes en un epicentro de festejo absoluto, contando también con la transmisión oficial del encuentro en pantalla gigante.

La propuesta invita a los hinchas a compartir la previa en un ambiente inmejorable. Los bares, restaurantes y distintos espacios gastronómicos del barrio se sumarán a la iniciativa con promociones exclusivas, ambientaciones temáticas, sorteos y shows pensados para acompañar al equipo nacional. Una vez finalizado el encuentro, la pelota seguirá rodando en el barrio porteño: a las 22:30 horas se pasará el último partido de la jornada correspondiente a los 16avos de final, entre las selecciones de Colombia y Ghana.