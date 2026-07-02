Cierra El Álamo, uno de los bares que marcó una época en la noche porteña: hasta cuándo se puede visitar

Los dueños de El Álamo anunciaron este jueves el cierre de su sucursal de Palermo, que se convirtió en uno de los bares más icónicos de las primeras décadas del siglo XXI en la Ciudad de Buenos Aires junto con la casa central, en Recoleta, lo que es una prueba más de que la gastronomía es una de las grandes perdedoras frente a la crisis en el consumo.