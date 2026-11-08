Así sonó el Himno Nacional Argentino tras la llegada del papa León XIV

Entre los compromisos destacados se encuentra un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, en el marco de una visita que vuelve a poner a la Argentina en el centro de la agenda de la Iglesia católica.

La llegada de León XIV abre una jornada de enorme significado para la historia argentina y para la comunidad católica, que vuelve a recibir a un Sumo Pontífice después de casi cuatro décadas. Su paso por el país representa una oportunidad de encuentro para miles de fieles que esperan acercarse al Santo Padre y participar de las distintas actividades previstas durante su estadía. Además, su visita tendrá una fuerte dimensión institucional y diplomática, con reuniones que pondrán en agenda el vínculo entre la Iglesia y el Gobierno argentino.