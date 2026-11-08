Así sonó el Himno Nacional Argentino tras la llegada del papa León XIV
El Sumo Pontífice fue recibido por Javier Milei en el Aeroparque Jorge Newbery, donde se realizó una ceremonia oficial que marcó el inicio de su visita a la Argentina.
El papa León XIV llegó este domingo a la Argentina y protagonizó una recepción oficial en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires. El presidente Javier Milei encabezó el recibimiento del Sumo Pontífice, en una ceremonia que tuvo como uno de sus momentos centrales la interpretación del Himno Nacional argentino.
El Santo Padre arribó a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas especialmente identificado con la inscripción «Pontifex Maximus», luego de completar su visita apostólica a Uruguay. En la pista lo aguardaban el mandatario y distintas autoridades eclesiásticas.
La interpretación del Himno Nacional marcó uno de los momentos más significativos del acto protocolar y acompañó el inicio de una visita que genera una enorme expectativa en el país.
El acontecimiento tiene un valor histórico particular: hacía 39 años que un Papa no visitaba la Argentina, desde que Juan Pablo II llegó al país en 1987.
La agenda del Papa en Argentina
Tras el recibimiento en Aeroparque, León XIV tiene previsto cumplir una agenda de actividades institucionales y religiosas en Buenos Aires.
Entre los compromisos destacados se encuentra un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, en el marco de una visita que vuelve a poner a la Argentina en el centro de la agenda de la Iglesia católica.
La llegada de León XIV abre una jornada de enorme significado para la historia argentina y para la comunidad católica, que vuelve a recibir a un Sumo Pontífice después de casi cuatro décadas. Su paso por el país representa una oportunidad de encuentro para miles de fieles que esperan acercarse al Santo Padre y participar de las distintas actividades previstas durante su estadía. Además, su visita tendrá una fuerte dimensión institucional y diplomática, con reuniones que pondrán en agenda el vínculo entre la Iglesia y el Gobierno argentino.
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