El papa León XIV encabezó la ofrenda en Plaza San Martín junto al canciller y volvió a sonar el Himno

Tras su llegada al país y los primeros saludos en pista, el papa León XIV se trasladó hacia el barrio porteño de Retiro para cumplir con una de las paradas más tradicionales de la diplomacia en el país: la ofrenda floral al pie del monumento al General José de San Martín. Allí fue recibido por el canciller y las máximas autoridades de la diplomacia argentina y un nutrido grupo de gente, en un acto de sobria solemnidad que marcó el inicio formal de las actividades institucionales en la Ciudad.