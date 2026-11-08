Un nene le regaló un carpincho al papa León XIV: la inesperada reacción
Tras ser recibido por Javier Milei en Aeroparque, el papa León XIV rompió el protocolo para acercarse a los fieles.
El arribo del papa León XIV a la Argentina dejó de inmediato una de las postales más tiernas y virales de su histórica gira. Tras aterrizar en el Aeroparque Jorge Newbery y ser recibido por el presidente Javier Milei, el Sumo Pontífice decidió saludar a los fieles.
El regalo y la tierna reacción del Papa
Mientras caminaba saludando a la multitud, el Papa se detuvo frente a un grupo de fieles. Tal como quedó registrado en las imágenes de la transmisión, un niño se le acercó y le entregó en la mano un obsequio muy particular: un pequeño carpincho, un símbolo inconfundible de la fauna autóctona argentina.
La inesperada sorpresa generó una reacción de absoluta ternura en el líder de la Iglesia Católica. Lejos de cualquier formalidad, León XIV tomó el carpincho en sus manos, le dedicó una cálida sonrisa de agradecimiento al nene y procedió a bendecirlo tomándolo afectuosamente del brazo, en un gesto cercano que emocionó a los presentes y rápidamente comenzó a viralizarse.
La llegada oficial y cómo sigue la agenda
El Papa tocó suelo argentino a las 16:33 a bordo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Al pie de la escalerilla lo esperaba el presidente Javier Milei, con quien intercambió unas breves palabras de bienvenida mientras el Regimiento de Artillería 1 “Brigadier General Tomás de Iriarte” entonaba las estrofas del Himno Nacional.
Luego de este primer encuentro con la gente, el intenso cronograma oficial del Pontífice prevé un homenaje al general José de San Martín en la plaza homónima del barrio de Retiro. Posteriormente, se trasladará hacia la Casa Rosada para participar de la ceremonia oficial de bienvenida y mantener su encuentro privado con Milei, agendado para las 17:50. La primera jornada concluirá con una visita estelar al Palacio Libertad.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario