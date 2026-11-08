Un nene le regaló un carpincho al papa León XIV: la inesperada reacción

Luego de este primer encuentro con la gente, el intenso cronograma oficial del Pontífice prevé un homenaje al general José de San Martín en la plaza homónima del barrio de Retiro. Posteriormente, se trasladará hacia la Casa Rosada para participar de la ceremonia oficial de bienvenida y mantener su encuentro privado con Milei, agendado para las 17:50. La primera jornada concluirá con una visita estelar al Palacio Libertad.