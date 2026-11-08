Los obsequios que recibió el papa León XIV al arribar a la Argentina

Un nene le regaló un carpincho al papa León XIV: la inesperada reacción

Los regalos que el Gobierno nacional preparó para el papa

Además de las muestras de afecto que recibió durante su llegada, León XIV tenía previsto recibir dos obsequios institucionales de parte de Javier Milei durante el encuentro privado que mantendrían en la Casa Rosada junto a Karina Milei.

Uno de ellos es un medallón de plata con relieves en oro que lleva grabados, en una de sus caras, el escudo de la República Argentina y, en la otra, el del Vaticano. La pieza también incluye la fecha de la visita y la inscripción "Visita de su Santidad León XIV".

El segundo presente es un aspersorio litúrgico, el instrumento utilizado por los sacerdotes para rociar agua bendita durante las celebraciones religiosas. Está confeccionado en plata y ébano negro y tiene grabada en el mango la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.

Ambas piezas fueron elaboradas especialmente para la visita papal y serían entregadas en una caja azul oscuro con el escudo nacional estampado en dorado.

La elección de los obsequios también guarda una coincidencia simbólica: León XIV fue elegido papa el 8 de mayo de 2025, fecha en la que la Iglesia católica celebra a la Virgen de Luján.