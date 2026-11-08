Los obsequios que recibió el papa León XIV al arribar a la Argentina
Cartas, arreglos florales y hasta un peluche de carpincho estuvieron entre los obsequios que un grupo de niños le entregó al papa León XIV en la pista del Aeroparque Jorge Newbery.
Durante su llegada a la Argentina, el papa León XIV recibió cartas, arreglos florales y hasta un peluche de carpincho en el marco de la recepción oficial encabezada por Javier Milei en el Aeroparque Jorge Newbery.
Tras saludar al presidente y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el pontífice se encontró con las autoridades de la Iglesia argentina y un grupo de fieles, integrado mayoritariamente por niños, que participó de la bienvenida.
Entre los representantes eclesiásticos estuvieron monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA); monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, y monseñor Michael Wallace Banach, nuncio apostólico en la Argentina.
Luego, León XIV se acercó a los chicos que lo esperaban en la pista y recibió distintos obsequios preparados especialmente para la ocasión. Algunos le entregaron cartas con mensajes de bienvenida, mientras que otros le acercaron arreglos florales con los colores amarillo y blanco, característicos de la bandera de la Ciudad del Vaticano.
Uno de los regalos que más llamó la atención fue un peluche de carpincho que le entregó un niño, quien, emocionado por el encuentro, se acercó al pontífice y lo abrazó, dejando una de las postales más particulares de su llegada al país.
Los regalos que el Gobierno nacional preparó para el papa
Además de las muestras de afecto que recibió durante su llegada, León XIV tenía previsto recibir dos obsequios institucionales de parte de Javier Milei durante el encuentro privado que mantendrían en la Casa Rosada junto a Karina Milei.
Uno de ellos es un medallón de plata con relieves en oro que lleva grabados, en una de sus caras, el escudo de la República Argentina y, en la otra, el del Vaticano. La pieza también incluye la fecha de la visita y la inscripción "Visita de su Santidad León XIV".
El segundo presente es un aspersorio litúrgico, el instrumento utilizado por los sacerdotes para rociar agua bendita durante las celebraciones religiosas. Está confeccionado en plata y ébano negro y tiene grabada en el mango la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.
Ambas piezas fueron elaboradas especialmente para la visita papal y serían entregadas en una caja azul oscuro con el escudo nacional estampado en dorado.
La elección de los obsequios también guarda una coincidencia simbólica: León XIV fue elegido papa el 8 de mayo de 2025, fecha en la que la Iglesia católica celebra a la Virgen de Luján.
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