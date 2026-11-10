Así tocó suelo cordobés el papa León XIV
El Sumo Pontífice aterrizó este martes alrededor de las 9 en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella de Córdoba.
El papa León XIV aterrizó este martes alrededor de las 9 en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella de Córdoba, en el marco de su visita apostólica a la Argentina.
Hacia las 10, el Papa tiene previsto dar una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar (predio de la Fábrica Argentina de Aviones - FAdeA), para luego realizar un recorrido en el papamóvil desde donde saludará a los fieles con destino al Arzobispado de Córdoba.
Más tarde, el Sumo Pontífice mantiene un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en tanto que cerca de las 17 está previsto que vuelva a Buenos Aires.
Jairo cantará el Ave María en la previa a la misa del papa Léon XIV en Córdoba
Jairo participa este martes de la programación musical de la visita del papa León XIV a Córdoba, cantando en la previa de la misa central en el predio de FAdeA (Escuela de Aviación Militar).
El cantautor cordobés tiene asignado un bloque de media hora durante la mañana, justo antes del inicio de la misa multitudinaria encabezada por el Sumo Pontífice.
El artista confirmó que interpretará su clásica versión del Ave María de Schubert en un formato austero, junto con otras canciones de su repertorio religioso y popular seleccionadas especialmente para la ocasión.
La presentación forma parte de las actividades culturales organizadas en Córdoba durante la primera visita papal a la Argentina desde 1987.
La celebración en FAdeA comenzó este lunes con una vigilia artística que incluyó a figuras como Jorge Rojas, Q' Lokura y Magui Olave.
A sus 77 años, el músico nacido en Cruz del Eje definió esta convocatoria de la organización eclesiástica como un momento histórico y "el broche de oro" de su carrera. También expresó su deseo de poder saludar personalmente al Papa tras bajar del escenario.
Así despegó desde Aeroparque el avión que lleva al papa León XIV a Córdoba
El avión que traslada al papa León XIV despegó desde el Aeroparque Jorge Newbery hacia Córdoba poco después de las 7:30 de este martes.
Se trata del vuelo especial AR1094 de Aerolíneas Argentinas ploteado con el escudo papal y la inscripción Pontifex Maximus, que tiene previsto aterrizar en la capital cordobesa a las 9.
El Sumo Pontífice partió temprano desde la Nunciatura Apostólica en Recoleta rumbo al sector militar de Aeroparque para embarcar con su comitiva.
A las 10, León XIV encabeza una celebración abierta al público en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en tanto que alrededor de las 15 mantiene una reunión con obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
El vuelo de vuelta parte desde alrededor de las 17 y aterriza en Aeroparque cerca de las 18.
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