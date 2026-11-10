Quién fue Enrique Shaw, el beato que el papa León XIV puso como ejemplo de empresario con conciencia social

El papa León XIV destacó a Enrique Shaw durante su visita a la Universidad Católica Argentina.



Quién fue Enrique Shaw, el empresario argentino camino a la beatificación

Enrique Shaw nació en París en 1921 y murió en Buenos Aires en 1962, a los 41 años. Fue oficial de la Armada Argentina, empresario y padre de nueve hijos. Llegó a dirigir la vidriería Rigolleau, donde impulsó iniciativas de asistencia sanitaria, formación y protección social para los trabajadores y sus familias. También fue uno de los fundadores de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y participó en la creación de la UCA.

Su pensamiento estuvo profundamente influenciado por la Doctrina Social de la Iglesia, particularmente por la encíclica Rerum Novarum, publicada por el papa León XIII en 1891. El documento abordó las condiciones laborales de la época y defendió la dignidad de los trabajadores, el salario justo y el derecho de asociación. Esa relación entre la fe y la actividad empresarial es uno de los aspectos que León XIV recuperó al presentarlo como una referencia para el mundo del trabajo.

Enrique Shaw, a un paso de la beatificación

La causa de canonización de Enrique Shaw dio un paso decisivo el 18 de diciembre de 2025, cuando el papa León XIV autorizó la promulgación del decreto que reconoce un milagro atribuido a su intercesión. El caso corresponde a la recuperación de un niño de cinco años que en 2015 sufrió un grave traumatismo de cráneo tras recibir una patada de un caballo en Suipacha, provincia de Buenos Aires.

El menor atravesó varias intervenciones quirúrgicas y, cuando los médicos evaluaban realizar una nueva operación, el líquido acumulado en su cerebro comenzó a drenar espontáneamente. La recuperación no encontró una explicación científica y el caso fue sometido a un proceso de evaluación por las autoridades eclesiásticas. La consulta médica del Vaticano consideró que la supervivencia del niño no podía explicarse científicamente, mientras que las instancias teológicas y la asamblea de cardenales y obispos también dieron su aprobación.

El reconocimiento de sus virtudes heroicas había llegado antes, el 24 de abril de 2021, durante el pontificado de Francisco, cuando fue declarado venerable. Con la aprobación del milagro por parte de León XIV, quedó habilitado el camino para su beatificación, cuya ceremonia todavía debe ser oficializada por la Santa Sede.