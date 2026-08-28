Búsqueda desesperada de un joven de 18 años que desapareció tras ir a ver el eclipse

Cómo fue el último recorrido conocido del joven

De acuerdo con los datos aportados por la familia, Franco abandonó su casa llevando una mochila y su DNI. Al momento de su desaparición vestía un pantalón de vestir negro y un suéter negro. La última secuencia conocida lo ubica en las inmediaciones de la Facultad de Derecho, donde había ido con su amigo para observar el eclipse. Más tarde, ambos se dirigieron hacia el sector del MALBA.

Allí Franco acompañó a su amigo hasta una parada de colectivo. Después de despedirse, tenía previsto emprender el regreso a su domicilio. Sin embargo, el joven nunca llegó a su casa y desde entonces no volvió a establecer contacto con sus familiares. Además, su teléfono celular permanece apagado. Ante la falta de noticias, la familia realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría Vecinal 2-B, ubicada en Charcas y Tomás M. de Anchorena.