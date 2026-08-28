Búsqueda desesperada de un joven de 18 años que desapareció tras ir a ver el eclipse
Franco Krikor Alderete Tchobanian salió a cenar con un amigo y luego se dirigió al puente ubicado frente a la Facultad de Derecho para observar el eclipse.
La familia de Franco Krikor Alderete Tchobanian, de 18 años, vive horas de angustia luego de que el joven desapareciera durante la madrugada de este viernes en la Ciudad de Buenos Aires. Según pudieron reconstruir sus allegados, Franco había salido a cenar junto a un amigo.
Más tarde, ambos se trasladaron hasta el puente peatonal ubicado frente a la Facultad de Derecho, donde tenían previsto observar el eclipse lunar.
Después de permanecer allí, Franco acompañó a su amigo hasta una parada de colectivo situada frente al MALBA. Ese fue uno de los últimos momentos en los que se tuvo información sobre sus movimientos. El joven debía regresar posteriormente a su vivienda, ubicada en la zona de Santa Fe y Paraná, pero nunca llegó. “Nosotros estuvimos mandándonos mensajes hasta la 1:20 de la mañana y después, no tenemos más información, el teléfono está apagado”, contó Carlos, su padre del corazón.
La situación generó todavía mayor preocupación cuando una amiga de Franco se comunicó con la familia después de advertir una publicación realizada por el joven en sus redes sociales. “Nos despertó una amiga de él que vio un posteo suyo despidiéndose en redes sociales. Ahí empezamos la búsqueda”, relató Carlos.
A partir de ese momento, sus familiares comenzaron a buscar pistas sobre lo ocurrido. Al revisar la habitación de Franco encontraron dos cartas debajo de su almohada, un elemento que profundizó la incertidumbre sobre su paradero.
Cómo fue el último recorrido conocido del joven
De acuerdo con los datos aportados por la familia, Franco abandonó su casa llevando una mochila y su DNI. Al momento de su desaparición vestía un pantalón de vestir negro y un suéter negro. La última secuencia conocida lo ubica en las inmediaciones de la Facultad de Derecho, donde había ido con su amigo para observar el eclipse. Más tarde, ambos se dirigieron hacia el sector del MALBA.
Allí Franco acompañó a su amigo hasta una parada de colectivo. Después de despedirse, tenía previsto emprender el regreso a su domicilio. Sin embargo, el joven nunca llegó a su casa y desde entonces no volvió a establecer contacto con sus familiares. Además, su teléfono celular permanece apagado. Ante la falta de noticias, la familia realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría Vecinal 2-B, ubicada en Charcas y Tomás M. de Anchorena.
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