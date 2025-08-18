Atacaron a ladrillazos a una turista italiana camino al Aeropuerto de Ezeiza
La mujer se trasladaba en el taxi de su hermano cuando fueron agredidos por al menos tres delincuentes. Tras la agresión, tuvo que ser internada.
Una turista italiana resultó herida y tuvo que ser internada luego de delincuentes atacaran a ladrillazos el taxi en el que viajaba con destino al Aeropuerto de Ezeiza. El violento episodio ocurrió el domingo por la noche, pasadas las 20, en la localidad de Villa Celina, partido bonaerense de La Matanza, en uno de los accesos a la Autopista Riccheri.
La víctima, identificada como Silvia Robles, había venido de vacaciones a Argentina y se dirigía hacia la terminar aeroportuaria para abordar un vuelo de regreso a Italia cuando ocurrió el ataque.
El auto en el que viajaba Silvia era manejado por su hermano, taxista de profesión, quien pensando en la seguridad de ambos optó por trasladarse por el interior del Mercado Central a través de la avenida de Circunvalación y en dirección a la Autopista Riccheri.
“Son atacados por tres personas - se investiga si son menores de edad - produciendo la rotura del vidrio delantero, donde viajaba mi suegra. Le impacta en la cara y el ladrillo quedó en la parte trasera del vehículo”, explicó este lunes por la mañana Valentín, yerno de la víctima, en diálogo con radio Mitre.
Debido al fuerte ataque, la mujer sufrió diversos cortes en su rostro y debió ser hospitalizada en el Hospital General de Agudos Cecilia Grierson, de Villa Lugano.
“Fue derivada al hospital y le tuvieron que dar un par de puntos porque el impacto le produjo un corte en el rostro”, agregó su yerno. Informó que, tras permanecer algunas horas internada en observación y tras recibir las curaciones correspondientes, la víctima finalmente fue dada de alta este lunes por la mañana.
El feroz ataque habría quedado registrado en las cámaras de vigilancia del Mercado Central, por lo cual las imágenes podrían ser determinantes para identificar a los agresores.
La denuncia fue radicada en la Comisaría La Matanza Noreste 5a - Mercado Central de la Policía Bonaerense.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario