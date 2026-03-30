Ataque mortal en escuela de Santa Fe: de dónde sacó el arma el tirador
Con un escopeta cargada con perdigones o cartuchos, un menor atacó y mató a un compañero de escuela en San Cristóbal.
La conmoción en la localidad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, tras el trágico tiroteo en la Escuela Normal Mariano Moreno ha puesto el foco de la investigación en un punto crítico: el origen de la escopeta utilizada por el agresor de 15 años para atacar a sus compañeros.
Según los testimonios recolectados en las últimas horas, el acceso al armamento no habría sido fruto de un mercado ilegal, sino que pertenecía al entorno íntimo del menor.
Antonella, madre de uno de los alumnos del establecimiento, brindó detalles clave sobre la procedencia del arma tras dialogar con su hijo y otros miembros de la comunidad.
Por un lado, el adolescente solía acompañar a su padre en salidas de caza, lo que explicaría su familiaridad con el manejo del artefacto. Se trata de una escopeta cargada con perdigones o cartuchos, típica de la actividad cinegética, y no de un arma de puño o de calibre de guerra.
Según los trascendidos, para sortear los controles y no levantar sospechas durante el ingreso escolar, el joven ocultó la escopeta dentro de un estuche de guitarra.
Lo que más desconcierta a los investigadores y a los vecinos de San Cristóbal es la aparente normalidad del entorno del agresor. "No hay antecedentes de violencia de nadie, incluso ni de su familia", señaló Antonella en diálogo con TN, remarcando que el acceso al arma se dio en un contexto familiar que, hasta el momento, no presentaba indicadores de riesgo.
Qué se sabe del ataque en una escuela de Santa Fe
El episodio, que ocurrió mientras se izaba la bandera, dejó un saldo trágico:
- Un fallecido: Un estudiante de 13 años perdió la vida en el lugar.
- Heridos: Otros dos alumnos fueron baleados directamente.
- Hospitalizados: Un total de ocho chicos debieron ser atendidos con heridas de diversa consideración, aunque se encuentran fuera de peligro.
La justicia ahora busca determinar las responsabilidades legales del adulto propietario del arma y cómo el menor logró tomarla y cargarla sin que nadie en su hogar advirtiera la situación antes de dirigirse al colegio ubicado en la calle J. M. Bullo.
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