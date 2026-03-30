Ataque mortal en escuela de Santa Fe: de dónde sacó el arma el tirador

Lo que más desconcierta a los investigadores y a los vecinos de San Cristóbal es la aparente normalidad del entorno del agresor. "No hay antecedentes de violencia de nadie, incluso ni de su familia", señaló Antonella en diálogo con TN, remarcando que el acceso al arma se dio en un contexto familiar que, hasta el momento, no presentaba indicadores de riesgo.

Qué se sabe del ataque en una escuela de Santa Fe

El episodio, que ocurrió mientras se izaba la bandera, dejó un saldo trágico:

Un fallecido: Un estudiante de 13 años perdió la vida en el lugar.

Heridos: Otros dos alumnos fueron baleados directamente.

Hospitalizados: Un total de ocho chicos debieron ser atendidos con heridas de diversa consideración, aunque se encuentran fuera de peligro.

La justicia ahora busca determinar las responsabilidades legales del adulto propietario del arma y cómo el menor logró tomarla y cargarla sin que nadie en su hogar advirtiera la situación antes de dirigirse al colegio ubicado en la calle J. M. Bullo.