Ataque de una patota en Córdoba a un adolescente: ya hay tres detenidos
Un mayor y dos menores de 18 años fueron detenidos por el salvaje ataque a Santiago Herrero, de 15 años, al que golpearon por la espalda y le hundieron el cráneo de un botellazo en Villa Carlos Paz.
Este sábado, efectivos de la Policía de Córdoba concretaron la detención de tres sospechosos vinculados al brutal ataque que mantiene en estado crítico a un chico de 15 años, ocurrido en el corazón turístico de Villa Carlos Paz. Los apresados son un sujeto mayor de edad y dos jóvenes de 18 años, cuyas identidades oficiales aún no se difundieron en el marco de la investigación.
La víctima, identificada como Santiago Herrero, ingresó de urgencia en el Hospital de Urgencias de la capital provincial, donde se sometió a una cirugía de alto riesgo por las gravísimas heridas sufridas. El hecho se produjo el jueves pasado, cuando el menor caminaba con un amigo por el centro de la villa serrana y fue sorprendido por un grupo que lo atacó traicioneramente por la espalda. Durante el ensañamiento, uno de los agresores le asestó un golpe con una botella en el cráneo, causándole un hundimiento óseo y la pérdida inmediata del conocimiento, mientras seguía recibiendo patadas y puñetazos en el piso.
“No fue una pelea. Lo agarraron de atrás. Empezó a correr este chico, le pegó, cayó al piso y después los otros le siguieron pegando con patadas. Ni siquiera pudo defenderse”, relató la madre de la víctima, que consideró que se había tratado de un ataque planificado y sorpresivo.
Los médicos del centro sanitario diagnosticaron una fisura cerebral y la formación de múltiples coágulos, lo que demandó una intervención quirúrgica inmediata para salvarle la vida. La madre del adolescente relató que los especialistas "extrajeron el coágulo más grande, descomprimieron el cerebro y recolocaron el hueso en su sitio". Mientras la familia clama por justicia y pide que el caso no quede en la impunidad, las autoridades continúan con las pericias para esclarecer el rol de cada detenido en este violento episodio.
Las autoridades judiciales de Córdoba ya comenzaron con las primeras medidas procesales contra los tres aprehendidos, quienes permanecen alojados en dependencias policiales a la espera de la audiencia de formalización de la causa. Fuentes cercanas al expediente indicaron que se analizan las cámaras de seguridad de la zona y los testimonios de testigos presenciales para deslindar responsabilidades y determinar si hubo otros partícipes en el ataque que aún no han sido identificados. Mientras tanto, el estado de salud de Santiago Herrero continúa siendo reservado, aunque los médicos no ocultan su preocupación por las secuelas neurológicas que podría dejarle esta terrible agresión, que conmocionó a toda la comunidad carlospacense y generó una oleada de repudio en las redes sociales.
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