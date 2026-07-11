Ataque de una patota en Córdoba a un adolescente: ya hay tres detenidos

Las autoridades judiciales de Córdoba ya comenzaron con las primeras medidas procesales contra los tres aprehendidos, quienes permanecen alojados en dependencias policiales a la espera de la audiencia de formalización de la causa. Fuentes cercanas al expediente indicaron que se analizan las cámaras de seguridad de la zona y los testimonios de testigos presenciales para deslindar responsabilidades y determinar si hubo otros partícipes en el ataque que aún no han sido identificados. Mientras tanto, el estado de salud de Santiago Herrero continúa siendo reservado, aunque los médicos no ocultan su preocupación por las secuelas neurológicas que podría dejarle esta terrible agresión, que conmocionó a toda la comunidad carlospacense y generó una oleada de repudio en las redes sociales.