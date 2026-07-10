Brutal ataque a un chico de 15 años en Córdoba: le partieron una botella en la cabeza y le hundió el cráneo
Santiago quedó internado en estado reservado en el Hospital de Urgencias de Córdoba, donde fue trasladado tras ser atacado el jueves en Villa Carlos Paz.
Un adolescente de 15 años quedó internado en estado reservado en el Hospital de Urgencias de Córdoba tras ser operado por un hundimiento en el cráneo producto de un botellazo que le pegó un chico de edad similar el jueves por la noche en Villa Carlos Paz.
Santiago Herrero, de 15 años, salió a caminar con un amigo por el centro de Villa Carlos Paz y en un punto del trayecto, cerca de la esquina de avenida Cárcano y Sargento Cabral, el par quedó rodeado por un grupo de adolescentes que tendría su misma edad.
"No se sabe cómo comienza la discusión, al parecer se conocen entre todos. Una de esas personas -porque sería un grupo de entre cuatro y cinco personas-, lo golpeó", relató la periodista Jimena Pérez en declaraciones televisivas desde Córdoba.
La Justicia de Córdoba comenzó a investigar a cuatro sospechosos de entre 15 y 16 años en conexión con el ataque. Medios de Villa Carlos Paz dieron cuenta de algunos detalles, como que el golpe en la cabeza habría sido efectuado con una botella de vidrio.
Apenas recibió el golpe Santiago cayó inconsciente en la calle, pero el ataque no terminó ahí: su amigo, de 16 años, relató que los otros jóvenes lo golpearon y le dieron patadas cuando ya estaba en el suelo.
El adolescente tuvo que ser trasladado al Hospital de Urgencias de Córdoba por la gravedad de su estado. Una vez en el centro médico fue operado por hundimiento en el cráneo y se encuentra en estado reservado, a la espera de que pasen las primeras 48 horas después de la intervención.
Su amigo también sufrió lesiones pero pudo contar lo que pasó.
La periodista señaló que "se involucraron varios vecinos" para ayudar a Santiago y a su amigo, que se las tuvo que ver con mover al adolescente mientras llegaba la familia.
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