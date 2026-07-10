Brutal ataque a un chico de 15 años en Córdoba: le partieron una botella en la cabeza y le hundió el cráneo

El adolescente tuvo que ser trasladado al Hospital de Urgencias de Córdoba por la gravedad de su estado. Una vez en el centro médico fue operado por hundimiento en el cráneo y se encuentra en estado reservado, a la espera de que pasen las primeras 48 horas después de la intervención.

Su amigo también sufrió lesiones pero pudo contar lo que pasó.

La periodista señaló que "se involucraron varios vecinos" para ayudar a Santiago y a su amigo, que se las tuvo que ver con mover al adolescente mientras llegaba la familia.