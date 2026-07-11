Accidente en Córdoba: las 16 nenas que iban en el micro que chocó en la Ruta Provincial 4 recibieron el alta

No fue la primera vez que la escuelita emitió un comunicado. Horas después del choque, cuando las menores permanecían internadas en observación, había informado que todas estaban fuera de peligro. "Afortunadamente, Dios estuvo a nuestro lado“, escribió entonces.

El accidente ocurrió el jueves por la tarde sobre la Ruta Provincial 4, a la altura de la curva de la Herrería, entre las localidades cordobesas de La Carlota y Huanchilla. El minibús regresaba de Río Cuarto, donde el equipo había disputado un partido, cuando chocó de frente contra un Fiat Siena por causas que todavía se investigan.

Como consecuencia del impacto murieron Aldo Sánchez, de 41 años, y Agostina Olmo, de 20, que viajaban en el auto. Además, una joven de 19 años permanece internada con heridas de gravedad.

La Ruta Provincial 4 permaneció restringida durante las tareas de asistencia y peritaje realizadas en el lugar del accidente.