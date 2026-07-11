Accidente en Córdoba: las 16 nenas que iban en el micro que chocó en la Ruta Provincial 4 recibieron el alta
Las menores viajaban en el minibús que trasladaba a un equipo infantil de fútbol femenino y habían resultado lesionadas tras el impacto frontal que dejó dos personas fallecidas.
Horas después del choque frontal entre un micro y un auto que trasladaba a un equipo infantil de fútbol femenino en el sur de Córdoba, la escuelita "El Potrero", se conoció una actualización y más detalles sobre el estado de salud de las 16 niñas que resultaron heridas cuando el minibús en el que viajaban fue impactado por un automóvil en la Ruta Provincial 4.
Según informó el Ministerio de Salud de Córdoba, ninguna de las menores presenta heridas de gravedad ni riesgo de vida. Las niñas fueron asistidas luego del accidente ocurrido entre La Carlota y el acceso a Huanchilla, cuando regresaban de disputar un partido de fútbol femenino en Río Cuarto.
Las menores, de entre 9 y 12 años, sufrieron golpes, escoriaciones y cortes provocados por el estallido de los vidrios del vehículo. Todas fueron trasladadas para recibir atención médica y contención psicológica.
El comunicado del club
“Queremos agradecer de todo corazón a cada persona que estuvo pendiente de nosotras, que nos puso en sus oraciones, envió un mensaje, llamó o nos acompañó de una u otra manera. Sentir tanto cariño y apoyo fue una enorme fortaleza en un momento tan difícil“, expresaron.
En el tramo más conmovedor del comunicado, la institución explicó el proceso que comienza ahora para las chicas y sus familias. "Es tiempo de descansar, recuperarnos y abrazar mucho a nuestras niñas. Con paciencia, amor y acompañamiento, de a poco todo irá sanando“, señalaron.
No fue la primera vez que la escuelita emitió un comunicado. Horas después del choque, cuando las menores permanecían internadas en observación, había informado que todas estaban fuera de peligro. "Afortunadamente, Dios estuvo a nuestro lado“, escribió entonces.
El accidente ocurrió el jueves por la tarde sobre la Ruta Provincial 4, a la altura de la curva de la Herrería, entre las localidades cordobesas de La Carlota y Huanchilla. El minibús regresaba de Río Cuarto, donde el equipo había disputado un partido, cuando chocó de frente contra un Fiat Siena por causas que todavía se investigan.
Como consecuencia del impacto murieron Aldo Sánchez, de 41 años, y Agostina Olmo, de 20, que viajaban en el auto. Además, una joven de 19 años permanece internada con heridas de gravedad.
La Ruta Provincial 4 permaneció restringida durante las tareas de asistencia y peritaje realizadas en el lugar del accidente.
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