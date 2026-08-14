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Atención usuarios: el ramal Tigre del Tren Mitre permanecerá cerrado durante el fin de semana largo

Sociedad

Los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre operarán solo entre la estación Belgrano R y sus cabeceras.

Tren Mitre ramal Tigre

Tren Mitre ramal Tigre

El ramal Tigre del tren Mitre permanecerá cerrado durante el fin de semana largo. En ese mismo período, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre operarán solo entre Belgrano R y sus terminales en la provincia de Buenos Aires.

El servicio se verá interrumpido en el ramal Tigre del Tren Mitre entre el sábado 15 y el lunes 17 de agosto por tareas de renovación en puentes, alcantarillas, vías y tercer riel entre Maldonado y Tigre.

La interrupción del fin de semana largo permitirá ejecutar intervenciones complejas que no pueden realizarse en los cortes nocturnos habituales. Entre los trabajos previstos figuran obras en puentes y alcantarillas cerca de la estación Vicente López, el reemplazo del tercer riel eléctrico por uno de aluminio entre la avenida Dorrego y la estación Lisandro de la Torre, y el recambio de un aparato de vía en las proximidades de San Fernando.

Estas tareas forman parte del plan de renovación integral del ramal Tigre, cuya infraestructura presenta rieles y durmientes con más de 40 años de antigüedad y un deterioro significativo. Hasta ahora se renovaron 34 kilómetros de vías, se intervinieron 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y seis puentes o alcantarillas. El proyecto contempla completar 40 kilómetros de vías, reemplazar 47 kilómetros de tercer riel, trabajar en 24 pasos a nivel, 22 cruces peatonales y 65 puentes o alcantarillas, renovar 23 aparatos de vía y reemplazar cuatro paragolpes en la estación Tigre.

Las obras, dispuestas en el marco de la Emergencia Ferroviaria, buscan mejorar la seguridad operativa y la confiabilidad del servicio. En varios tramos, el estado actual de la infraestructura obliga a los trenes a circular a velocidad precautoria, lo que genera demoras y cancelaciones. La renovación apunta a corregir esas condiciones y reducir futuras afectaciones en sectores que requieren mayor disponibilidad de tiempo para las intervenciones.

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