Atención usuarios: el ramal Tigre del Tren Mitre permanecerá cerrado durante el fin de semana largo
Los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre operarán solo entre la estación Belgrano R y sus cabeceras.
El ramal Tigre del tren Mitre permanecerá cerrado durante el fin de semana largo. En ese mismo período, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre operarán solo entre Belgrano R y sus terminales en la provincia de Buenos Aires.
El servicio se verá interrumpido en el ramal Tigre del Tren Mitre entre el sábado 15 y el lunes 17 de agosto por tareas de renovación en puentes, alcantarillas, vías y tercer riel entre Maldonado y Tigre.
La interrupción del fin de semana largo permitirá ejecutar intervenciones complejas que no pueden realizarse en los cortes nocturnos habituales. Entre los trabajos previstos figuran obras en puentes y alcantarillas cerca de la estación Vicente López, el reemplazo del tercer riel eléctrico por uno de aluminio entre la avenida Dorrego y la estación Lisandro de la Torre, y el recambio de un aparato de vía en las proximidades de San Fernando.
Estas tareas forman parte del plan de renovación integral del ramal Tigre, cuya infraestructura presenta rieles y durmientes con más de 40 años de antigüedad y un deterioro significativo. Hasta ahora se renovaron 34 kilómetros de vías, se intervinieron 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y seis puentes o alcantarillas. El proyecto contempla completar 40 kilómetros de vías, reemplazar 47 kilómetros de tercer riel, trabajar en 24 pasos a nivel, 22 cruces peatonales y 65 puentes o alcantarillas, renovar 23 aparatos de vía y reemplazar cuatro paragolpes en la estación Tigre.
Las obras, dispuestas en el marco de la Emergencia Ferroviaria, buscan mejorar la seguridad operativa y la confiabilidad del servicio. En varios tramos, el estado actual de la infraestructura obliga a los trenes a circular a velocidad precautoria, lo que genera demoras y cancelaciones. La renovación apunta a corregir esas condiciones y reducir futuras afectaciones en sectores que requieren mayor disponibilidad de tiempo para las intervenciones.
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