Atención usuarios: el ramal Tigre del Tren Mitre permanecerá cerrado durante el fin de semana largo

La interrupción del fin de semana largo permitirá ejecutar intervenciones complejas que no pueden realizarse en los cortes nocturnos habituales. Entre los trabajos previstos figuran obras en puentes y alcantarillas cerca de la estación Vicente López, el reemplazo del tercer riel eléctrico por uno de aluminio entre la avenida Dorrego y la estación Lisandro de la Torre, y el recambio de un aparato de vía en las proximidades de San Fernando.