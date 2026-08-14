Un adolescente de 15 años asesinó de una puñalada a un joven de 26 en una barbería de Dock Sud

La víctima quedó gravemente herida y fue asistida de urgencia. Ante la gravedad de su estado, fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos Pedro Fiorito, en Avellaneda. Sin embargo, la lesión resultó fatal. Zurich murió poco después de llegar al centro de salud, pese a los esfuerzos realizados para asistirlo.

El acusado fue detenido poco después del crimen

Tras el ataque comenzó un operativo para localizar al sospechoso. Efectivos de la Comisaría de Dock Sud lograron detener al adolescente poco después, según informaron fuentes del caso.

Por su edad, la causa quedó en manos del fuero especializado de Responsabilidad Penal Juvenil. La fiscal Natalia Milione tomó intervención y avanzó con la imputación por homicidio simple.

Posteriormente, y a pedido de la Fiscalía, la jueza de Garantías N°2 de Avellaneda-Lanús, Gabriela Valsangiacomo, dispuso una medida de seguridad para el adolescente.

Este punto es especialmente relevante debido a su edad. De acuerdo con el régimen penal juvenil vigente, un menor de 15 años no es punible penalmente, aunque la Justicia puede adoptar medidas de protección o seguridad ante hechos de extrema gravedad.