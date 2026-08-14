Un adolescente de 15 años asesinó de una puñalada a un joven de 26 en una barbería de Dock Sud
El crimen ocurrió a plena luz del día. Comenzó con una discusión dentro de un comercio y terminó con una pelea en la vereda.
Un adolescente de 15 años fue detenido en Dock Sud, partido de Avellaneda, acusado de haber asesinado de una puñalada a un hombre de 26 años, durante una pelea ocurrida en la puerta de un comercio.
El hecho se produjo este jueves alrededor de las 13 en un comercio ubicado sobre Estévez, entre Alem y Nicolás Avellaneda. Según informaron fuentes del caso, la víctima fue identificada como Rodrigo Zurich y fue trasladado a un hospital, donde murió poco después de ingresar, mientras que el menor fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.
Zurich se encontraba trabajando y conversando con otro joven cuando el adolescente ingresó al lugar y comenzó a gritarle e insultarlo, además de desafiarlo a pelear.
De acuerdo con la secuencia registrada por una cámara, el empleado decidió salir hacia la puerta y allí comenzó el enfrentamiento.
En medio de la pelea, el chico sacó un cuchillo y apuñaló a Zurich en el tórax. Luego escapó del lugar.
La víctima quedó gravemente herida y fue asistida de urgencia. Ante la gravedad de su estado, fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos Pedro Fiorito, en Avellaneda. Sin embargo, la lesión resultó fatal. Zurich murió poco después de llegar al centro de salud, pese a los esfuerzos realizados para asistirlo.
El acusado fue detenido poco después del crimen
Tras el ataque comenzó un operativo para localizar al sospechoso. Efectivos de la Comisaría de Dock Sud lograron detener al adolescente poco después, según informaron fuentes del caso.
Por su edad, la causa quedó en manos del fuero especializado de Responsabilidad Penal Juvenil. La fiscal Natalia Milione tomó intervención y avanzó con la imputación por homicidio simple.
Posteriormente, y a pedido de la Fiscalía, la jueza de Garantías N°2 de Avellaneda-Lanús, Gabriela Valsangiacomo, dispuso una medida de seguridad para el adolescente.
Este punto es especialmente relevante debido a su edad. De acuerdo con el régimen penal juvenil vigente, un menor de 15 años no es punible penalmente, aunque la Justicia puede adoptar medidas de protección o seguridad ante hechos de extrema gravedad.
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