Misiones: atacó a su expareja con un machete, prendió fuego la casa e intentó quitarse la vida
La mujer se refugió en la comisaría local y el agresor permanece internado en estado crítico.
Un grave episodio de violencia de género se registró en la localidad Campo Ramón, de Misiones, donde un hombre atacó a su expareja, incendió de manera intencional la vivienda que compartían y luego intentó quitarse la vida.
El hecho ocurrió el sábado por la noche, cuando la víctima, Alicia Barceló, de 38 años, intentaba abandonar el domicilio a bordo de un vehículo de alquiler, cuando fue interceptada por su expareja, José Ferreyra, de 58, quien comenzó a arrojarle piedras, provocando destrozos en el parabrisas tratando de impedir su huida.
Al no lograr detener el auto, el agresor atacó a la mujer con un machete, causándole heridas en las manos y brazos mientras ella intentaba protegerse. Si bien la pareja estaba separada desde hacía tres años, seguían conviviendo debido a dificultades económicas.
De acuerdo con la denuncia presentada en sede policial, durante el ataque el hombre gritaba reiteradamente que la iba a matar, lo que llevó a la mujer a dirigirse de inmediato a la comisaría local para pedir auxilio. Cuando los efectivos policiales se trasladaron al domicilio señalado, constataron que la vivienda se encontraba envuelta en llamas a raíz de un incendio provocado de forma intencional.
Tras un rastrillaje por la zona, hallaron a Ferreyra oculto en el patio de una vivienda lindera, con una profunda herida cortante en el cuello y el arma blanca a su lado.
El agresor fue trasladado de urgencia al Hospital de Oberá, donde fue sometido a una intervención quirúrgica y permanece internado en terapia intensiva. Según el parte médico, presenta una herida punzocortante de diez centímetros en la zona lateral anterior derecha del cuello, sin compromiso de grandes vasos, y se encuentra en coma farmacológico con asistencia mecánica respiratoria.
En tanto, Barceló recibió atención médica por heridas cortantes en ambas manos, que requirieron sutura. Los estudios realizados descartaron lesiones internas de gravedad y, tras prestar declaración testimonial, la mujer fue dada de alta.
La causa quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Nº2 de Oberá y fue caratulada de manera preventiva como "tentativa de femicidio y daño". Una vez que el imputado evolucione favorablemente y sea dado de alta, quedará formalmente detenido y a disposición de la Justicia.
