Misiones: atacó a su expareja con un machete, prendió fuego la casa e intentó quitarse la vida

El agresor fue trasladado de urgencia al Hospital de Oberá, donde fue sometido a una intervención quirúrgica y permanece internado en terapia intensiva. Según el parte médico, presenta una herida punzocortante de diez centímetros en la zona lateral anterior derecha del cuello, sin compromiso de grandes vasos, y se encuentra en coma farmacológico con asistencia mecánica respiratoria.

En tanto, Barceló recibió atención médica por heridas cortantes en ambas manos, que requirieron sutura. Los estudios realizados descartaron lesiones internas de gravedad y, tras prestar declaración testimonial, la mujer fue dada de alta.

La causa quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Nº2 de Oberá y fue caratulada de manera preventiva como "tentativa de femicidio y daño". Una vez que el imputado evolucione favorablemente y sea dado de alta, quedará formalmente detenido y a disposición de la Justicia.