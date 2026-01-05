Tragedia en Misiones: tres nenas de 7 años murieron ahogadas en una laguna

Según informaron medios locales, al momento del hecho las menores se encontraban en compañía de sus madres y otros familiares. La Justicia busca establecer ahora los motivos que llevaron a la tragedia, así como también en qué circunstancias las nenas ingresaron a la laguna y no pudieron salir por sus propios medios.

Tras confirmarse las muertes, los familiares fueron asistidos y acompañados por personal policial y sanitario. Además, se solicitó la intervención del médico policial y de Policía Científica para llevar adelante las diligencias correspondientes en la zona.

Asimismo, se dio aviso al juez interviniente, quien dispuso la realización de las actuaciones de rigor en el marco de la investigación del hecho.