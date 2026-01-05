Tragedia en Misiones: tres nenas de 7 años murieron ahogadas en una laguna
Ocurrió en la ciudad de Apóstoles, en el sur de la provincia. La Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo la tragedia.
La localidad de Apóstoles, situada en el sur de la provincia de Misiones, se convirtió este fin de semana en el escenario de una tragedia luego de que tres nenas de siete años murieran ahogadas en una laguna ubicada en inmediaciones del barrio Cantera.
Lo que había comenzado como una jornada familiar y soleada al aire libre, se transformó en puro dolor. El fatídico hecho se registró el sábado alrededor de las 15:40 horas, cuando un llamado al servicio de emergencias al Centro Integral de Operaciones del 911 alertó sobre un pedido de auxilio desesperado ante la situación que atravesaban las menores en una laguna de la zona.
En cuestión de minutos, personal de la Policía de Misiones, con colaboración de la División Infantería y el Comando Radioeléctrico, desplegaron un operativo de urgencia y se dirigieron hacia la zona con patrulleros y ambulancias del hospital local.
Cuando los efectivos y el personal médico llegaron a la zona, constataron que las tres menores presentaban signos de ahogamiento por asfixia por inmersión, según detalló el sitio misionesonline. En consecuencia, personal policial y sanitario inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y dispuso el traslado urgente de las nenas al hospital local.
Lamentablemente, a pesar de la rápida intervención policial y sanitaria, y a las maniobras de reanimación realizadas tanto en el lugar del hecho como en el centro de salud, los médicos confirmaron el fallecimiento de las tres menores.
Según informaron medios locales, al momento del hecho las menores se encontraban en compañía de sus madres y otros familiares. La Justicia busca establecer ahora los motivos que llevaron a la tragedia, así como también en qué circunstancias las nenas ingresaron a la laguna y no pudieron salir por sus propios medios.
Tras confirmarse las muertes, los familiares fueron asistidos y acompañados por personal policial y sanitario. Además, se solicitó la intervención del médico policial y de Policía Científica para llevar adelante las diligencias correspondientes en la zona.
Asimismo, se dio aviso al juez interviniente, quien dispuso la realización de las actuaciones de rigor en el marco de la investigación del hecho.
