Aumentó la nafta: de cuánto es el incremento y cómo quedan los nuevos valores

nafta - combustibles - naftas Se esperan nuevas subas en los combustibles.

En este sentido, Hernán Nucera encabezó un móvil de "El Diario" C5N desde una estación de servicio ubicada en el cruce de las avenidas Sant Martín y Nazca, donde buscó las opiniones de los automovilistas, previo a que se diera la suba. Uno de ellos señaló: "Se siguen acumulando más aumentos. Es insostenible, no se puede seguir así. Hay que tratar de no siempre ajustarnos. Va a aumentar el combustible y lo demás".

Por su parte, otro ciudadano sumó: "No puedo no usar el auto porque trabajo en Villa Urquiza y vivo en Floresta, no me queda otra. Económicamente la llevo muy complicado. Tengo dos hijos y aumenta todo, como el colegio y las prepagas. Es una cadena. Trabajo en un kiosco y bajó muchísimo la venta. Hablo con otros comerciantes y a todos les va igual. Cambió todo. No tengo una perspectiva positiva".

"Es imposible llegar a fin de mes. Si no hay alguna ayuda económica, no se puede. Decidí no usar más el auto, voy a trabajar en tren. El día a día es tremendamente caro", advirtió otra persona.

Cabe señalar que el incremento tiene lugar luego de que el gobierno de Javier Milei oficializara el pasado 5 de marzo un nuevo aumento en los impuestos a los combustibles, que se trasladó al valor de la nafta y el gasoil en torno al 1,9%.