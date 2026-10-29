Caballito: tiraron gas pimienta en un colegio y 18 personas tuvieron que ser asistidas

El estudiante también señaló que por el momento no se había identificado a la persona responsable. "Hasta ahora no se sabe quién fue", afirmó.

Una adolescente fue trasladada al Hospital Durand

Ocurrió antes del mediodía en la Escuela Normal N°4

El episodio derivó en la intervención de los servicios de emergencia. El SAME desplegó 13 ambulancias para atender a los afectados, mientras que efectivos de la Policía de la Ciudad y Bomberos porteños participaron del operativo en el establecimiento.

De acuerdo con la información del servicio de emergencias, 18 personas necesitaron atención médica por la exposición al gas pimienta. La mayoría recibió asistencia en el lugar, donde se les suministró oxígeno para aliviar las dificultades respiratorias.

En tanto, una adolescente de 14 años tuvo que ser trasladada al Hospital Durand debido a un cuadro de náuseas y vómitos.

Efectivos de la Policía de la Ciudad y Bomberos porteños participaron del operativo

Alberto Crescenti, titular del SAME, advirtió sobre los riesgos que pueden generar este tipo de episodios en las escuelas: "Siempre a fin de año provocan estas cosas que no se deben hacer. Si los chicos que se empiezan a ahogar por el gas pimienta o el polvo blanco del matafuegos empiezan a correr, tienen que bajar escaleras y se puede producir otro tipo de patologías no deseables", sostuvo .

La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Oeste, que deberá avanzar en la investigación para establecer cómo se produjo el episodio e identificar a quien arrojó el gas pimienta.