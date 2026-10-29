Caballito: tiraron gas pimienta en un colegio y 18 personas tuvieron que ser asistidas
El episodio ocurrió en la Escuela Normal N° 4. Una alumna de 14 años tuvo que ser trasladada por el SAME al Hospital Durand.
Momentos de tensión se vivieron este jueves en la Escuela Normal N° 4 del barrio porteño de Caballito luego de que arrojaran gas pimienta en uno de los baños de la institución. A raíz del episodio, 18 personas tuvieron que ser asistidas por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia y una adolescente de 14 años debió ser trasladada al Hospital Durand.
El hecho ocurrió minutos antes del mediodía en la Escuela Normal Superior N° 4 Estanislao Severo Zeballos, ubicada en la avenida Rivadavia 4950, mientras estudiantes y docentes participaban de una feria de ciencias que se desarrollaba en el salón de actos. De un momento a otro, los damnificados empezaron a sentir un fuerte olor y varios chicos tuvieron ataques de tos.
Un alumno relató cómo comenzó el dramático episodio
Thiago, un estudiante de quinto año, contó en declaraciones a C5N cómo fueron los primeros momentos: "Fue un suceso impresionante. Estábamos todos en el salón de actos porque había una feria de ciencias y empezamos a escuchar que varios chicos empezaban a toser por un gas, pero no sabíamos cuál era", relató el adolescente.
"Fue un olor que no se podía ni respirar. Después nos dimos cuenta de que habían tirado gas pimienta en los baños y por los pasillos", explicó. Según su testimonio, la situación se volvió cada vez más difícil cuando la sustancia comenzó a propagarse por las escaleras hacia otros pisos del edificio.
Thiago destacó que no se trataba de una situación habitual en la escuela. "Es la primera vez que nos pasa", aseguró y consideró que lo ocurrido "fue una broma de mal gusto y no midieron las consecuencias que ocasionaron". En ese sentido, destacó que "los directivos hicieron las evacuaciones correspondientes"
El estudiante también señaló que por el momento no se había identificado a la persona responsable. "Hasta ahora no se sabe quién fue", afirmó.
Una adolescente fue trasladada al Hospital Durand
El episodio derivó en la intervención de los servicios de emergencia. El SAME desplegó 13 ambulancias para atender a los afectados, mientras que efectivos de la Policía de la Ciudad y Bomberos porteños participaron del operativo en el establecimiento.
De acuerdo con la información del servicio de emergencias, 18 personas necesitaron atención médica por la exposición al gas pimienta. La mayoría recibió asistencia en el lugar, donde se les suministró oxígeno para aliviar las dificultades respiratorias.
En tanto, una adolescente de 14 años tuvo que ser trasladada al Hospital Durand debido a un cuadro de náuseas y vómitos.
Alberto Crescenti, titular del SAME, advirtió sobre los riesgos que pueden generar este tipo de episodios en las escuelas: "Siempre a fin de año provocan estas cosas que no se deben hacer. Si los chicos que se empiezan a ahogar por el gas pimienta o el polvo blanco del matafuegos empiezan a correr, tienen que bajar escaleras y se puede producir otro tipo de patologías no deseables", sostuvo .
La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Oeste, que deberá avanzar en la investigación para establecer cómo se produjo el episodio e identificar a quien arrojó el gas pimienta.
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