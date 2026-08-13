Autorizan el bloqueo de los celulares en las cárceles provinciales y federales

¿Cuáles celulares estarán bloqueados en las cárceles?

La prohibición regirá sobre "aquellos dispositivos móviles que se activen dentro del área de detención como del área de acceso restringido al público de los establecimientos penitenciarios federales, como así también de los establecimientos penitenciarios de las provincias que adhieran a dicho procedimiento", se lee en la resolución del ENACOM.

"Los Prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles (PSCM) deberán registrar y conservar las gestiones realizadas, garantizando la integridad y trazabilidad de la información, la que será puesta a disposición de los usuarios y/o autoridades", consta en el documento.