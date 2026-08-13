Autorizan el bloqueo de los celulares en las cárceles provinciales y federales
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) introdujo cambios para bloquear el uso de celulares por parte de la población carcelaria en todo el país.
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) introdujo esta semana un cambio relevante en su normativa con el fin de bloquear de manera definitiva el uso de celulares dentro de las cárceles federales, y de las provinciales dependiendo de la adhesión de los gobiernos locales.
A través de la Resolución 734/2026, que fue publicada este jueves en el Boletín Oficial, el ENACOM dispuso que las compañías de telefonía celular "deberán bloquear el IMEI, el IMSI y la línea telefónica asociada" a los dispositivos móviles que hayan sido denunciados como robados y "que se activen dentro del área de detención como del área de acceso restringido al público" de cárceles federales y provinciales.
Hasta ahora el artículo 5 del anexo de la Resolución ENACOM N° 2.459, que data del 16 de mayo de 2016, determinaba una serie de pasos para "el procedimiento para el bloqueo de terminales con reporte de robo, hurto o extravío y la identificación de IMEI irregulares", en referencia al código de identificación de cada celular.
A partir de esta semana, las compañías de telefonía móvil "deberán bloquear la línea telefónica y su último IMEI asociado sin excepción alguna, mediante la inclusión de este último en su BDN al momento de recibida la denuncia de robo, hurto o extravío por parte de los usuarios".
Las compañías estarán encargadas también de bloquear la Identidad Internacional de Equipo Móvil (IMEI, sus siglas en inglés) y la Identidad Internacional de Abonado Móvil (IMSI, según su nombre en inglés), "y la línea telefónica asociada, a solicitud expresa del Ministerio de Seguridad de la Nación y conforme a los datos suministrados, de acuerdo con el Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en establecimientos penitenciarios federales".
¿Cuáles celulares estarán bloqueados en las cárceles?
La prohibición regirá sobre "aquellos dispositivos móviles que se activen dentro del área de detención como del área de acceso restringido al público de los establecimientos penitenciarios federales, como así también de los establecimientos penitenciarios de las provincias que adhieran a dicho procedimiento", se lee en la resolución del ENACOM.
"Los Prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles (PSCM) deberán registrar y conservar las gestiones realizadas, garantizando la integridad y trazabilidad de la información, la que será puesta a disposición de los usuarios y/o autoridades", consta en el documento.
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