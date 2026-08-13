La UTA levantó el paro de colectivos previsto para este viernes: qué pasó
El anuncio fue realizado por el sindicato luego de que la parte patronal se comprometiera a una mejora salarial para los choferes de colectivos del interior.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) suspendió el paro de colectivos previsto para los servicios del interior del país que había sido convocado para este viernes, luego de acordar una nueva audiencia entre las partes gremial, empresarial y el gobierno a través del Ministerio de Capital Humano.
Cuál es el reclamo de la UTA y cómo sigue la negociación con el Gobierno
La medida de fuerza se originó por la diferencia entre los salarios de los choferes del interior y los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ante lo cual el sindicato viene reclamando aumentos salariales para los primeros a fin de reducir la brecha salarial entre las jurisdicciones.
Ante la negativa por parte del sector patronal de recomponer la situación salarial de los choferes del interior, la UTA convocó al paro de 24 horas para este viernes con alcance sobre los servicios de corta y media distancia en todo el país con excepción del AMBA.
Sin embargo, la medida de fuerza quedó en suspenso tras una nueva instancia de negociación entre el gremio y las cámaras empresarias representadas por FATAP que se llevó a cabo por intermediación de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo del Ministerio de Capital Humano.
En ese marco y ante la propuesta de los empresarios de una propuesta futura, las partes acordaron también realizar una nueva audiencia el próximo jueves 20 de agosto, con el objetivo de continuar las conversaciones en torno al reclamo salarial de los trabajadores del transporte del interior.
Por la cartera que conduce Sandra Pettovello estuvo en la reunión virtual de este jueves el secretario de Conciliación, Guido Arocco; por la UTA su secretario general, el adjunto y del interior, Roberto Fernández, Jorge Kiener y Luis Arcando, respectivamente, y por la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) Daniel Orell, José Andrés Videal, Lorena Vercelli y Gustavo Larrea, entre otros.
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