La UTA levantó el paro de colectivos previsto para este viernes: qué pasó

Roberto Fernández, titular de la UTA.

Por la cartera que conduce Sandra Pettovello estuvo en la reunión virtual de este jueves el secretario de Conciliación, Guido Arocco; por la UTA su secretario general, el adjunto y del interior, Roberto Fernández, Jorge Kiener y Luis Arcando, respectivamente, y por la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) Daniel Orell, José Andrés Videal, Lorena Vercelli y Gustavo Larrea, entre otros.