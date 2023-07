Tiros y pánico: delincuentes armados robaron en un club en Avellaneda 

Según consta en la denuncia policial, tres hombres armados ingresaron al buffet y mediante amenazas les robaron las pertenencias a las personas que cenaban en el lugar. La secuencia del asalto fue registrada por varios videos.

Jorge, presidente del club, afirmó esta mañana a la prensa que es la primera vez en 30 años que forma parte de la comisión directiva que ingresan a robar a esa sede.

"Había mucha gente en el buffet y en la cancha del fondo había muchos chicos, gente que alquila la cancha", dijo el hombre, tras lo cual añadió que, tras el hecho de inseguridad, tiene pensado "cerrar las puertas o poner un blindex" para tener más seguridad durante la noche.

Tras la irrupción de los delincuentes, varios de los comensales lograron salir corriendo hacia la cancha de fútbol 5 del club, mientras que otros se quedaron inmóviles en sus asientos.

Los delincuentes se acercaron a los comensales, golpearon a uno con la culata de un arma y, antes de escapar con los teléfonos que alcanzaron a robar, uno de ellos disparó al techo al menos tres veces, sin llegar a herir a nadie, dijeron las fuentes.

"El buffet cuando más trabaja es a la noche y tiene mucho acceso de gente durante el día. Esperemos que no vuelva a pasar. Estamos tranquilos porque no pasó nada. Es una cosa que no debería pasar y vamos a tomar las medidas correspondientes", afirmó el presidente del club.

Efectivos de la comisaría 2da de Avellaneda comenzaron la identificación y búsqueda de los tres sospechosos por orden de la fiscal Alejandra Olmos Coronel, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Avellaneda, quien caratuló al hecho como "robo".

