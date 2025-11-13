Alerta por tormentas con granizo preocupa este jueves a varias zonas del país: el informe del SMN
El organismo renovó sus avisos para la continuidad de la semana, por tormentas y granizo en diferentes regiones. Los detalles de una jornada complicada.
El mal clima sigue en varias partes de la Argentina y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este jueves nuevos alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo, con varias regiones afectadas, entre ellas, algunas de seis provincias.
De esta manera, sigue este jueves 13 de noviembre un aviso de nivel amarillo por tormentas fuertes para zonas de las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, San Juan y Mendoza.
En partes de Salta (este), Chaco (noroeste) y en todo Formosa, el aviso por momentos pasaba a alerta naranja debido a la intensidad.
Alerta por tormentas fuertes
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
En tanto, para las regiones con alerta naranja, el SMN indicó que el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.
En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 85 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones por tormentas fuertes:
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
