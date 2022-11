Video: un drone cayó sobre un chica en el recital de Bad Bunny

drone recital bad bunny

Sin embargo, un incidente se registró durante uno de los shows: se cayó un drone y quedó enganchado en el pelo de una chica.

Según informó el periodista Mauro Albornoz, Luciana, la victima no presentó lesiones de gravedad. “Por suerte no tuve ninguna lesión, solamente me arranco un poco de pelo porque no podían desenredármelo” - “me enojo un poco que tampoco es que se disculparon”, dijo la joven.

Embed ⭕️Le mandaron un mail a las 18 hs con una entrada para el show que empezaba a las 21. “yo vivo lejos por lo que no llegue”, me cuenta Luciana. — Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) November 6, 2022

Albornoz explicó que "le mandaron un mail a las 18 hs con una entrada para el show que empezaba a las 21. “yo vivo lejos por lo que no llegue”, le contó la joven.