Bahía Blanca: internaron a una nena de 12 años por consumo de cocaína, marihuana y alcohol

Sin embargo, la fiscal ordenó pericias médicas y psicológicas complementarias, y consideró fundamental la declaración que la menor brindará en Cámara Gesell en los próximos días.

Según los relatos, la niña vive en un entorno familiar complejo. Los padres están separados. Su papá salió de prisión recientemente y, según la versión de la madre, la nena debía estar con él esa noche. Se trataba, al parecer, de la primera vez que la menor visitaba ese domicilio. Actualmente, la niña vive con su abuela materna.

“Supuestamente estaban compartiendo una cena, pero no tenemos otra información del contexto de la reunión”, adelantó la fiscal.

Encontraron restos de cocaína en la mochila del hermano menor



Pero el caso tomó un giro aún más inquietante este miércoles: las autoridades de la escuela especial a la que asiste su hermano de 7 años denunciaron la presencia de restos de cocaína en una cuchara dentro de su vianda.

El hallazgo se produjo en medio de la causa que ya venía avanzando por la intoxicación de la adolescente.

La directora de la escuela especial donde asiste el hermano menor de la niña se presentó en la comisaría Primera de Bahía Blanca y alertó sobre la presencia de un polvo blanco en una cuchara que el niño llevaba en su vianda.

Las pericias confirmaron que se trataba de cocaína . Inmediatamente se labraron las actuaciones y la información fue derivada a la fiscalía. En paralelo, el fiscal Mauricio Del Cero investiga el origen de las drogas halladas en el organismo de la adolescente.

Hasta el momento, no hay detenidos ni imputados formales en ninguna de las dos líneas de investigación. Las autoridades judiciales y policiales trabajan para determinar cómo llegaron las sustancias al entorno de los menores y si existió alguna situación de vulnerabilidad o exposición indebida.