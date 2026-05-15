Bahía Blanca: internaron a una nena de 12 años por consumo de cocaína, marihuana y alcohol
El hecho fue denunciado por un pediatra del Hospital Municipal luego de que la menor fuera atendida. Investigan si la menor fue abusada.
Una grave denuncia por presunta intoxicación con drogas y alcohol a una nena de 12 años en Bahía Blanca es investigada por la fiscal Agustina Olguín, responsable de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 3, especializada en violencia de género y delitos sexuales, luego de que fuera atendida en el Hospital Municipal por un cuadro de convulsiones.
Todo comenzó cerca de la medianoche del sábado, cuando un llamado al 911 alertó sobre una menor que convulsionaba en una vivienda del macrocentro bahiense. Según el relato del servicio médico que arribó al lugar, la nena estaba acompañada por sus hermanas de 11 y 6 años, sus padres y otros dos adultos. Los paramédicos decidieron trasladarla de inmediato al centro de salud.
Según confirmaron fuentes de la Fiscalía, el personal sanitario detectó que la paciente habría ingerido cocaína, marihuana y bebidas alcohólicas, lo que habría provocado las convulsiones por las que fue atendida inicialmente.
Tras conocerse los resultados de los estudios que le practicaron, se motivó el inicio inmediato de la investigación judicial y la intervención de la fiscalía especializada. El caso fue calificado como de extrema gravedad debido a la edad de la víctima y las sustancias involucradas.
Según detalló la fiscal Agustina Olguín, en declaraciones a Diario La Nueva, en un primer momento la menor se negó a ser revisada. Una posterior evaluación médica a cargo de personal de Policía Científica no detectó signos visibles de abuso sexual ni lesiones. Tampoco los médicos ni los familiares relataron que la niña hubiera mencionado alguna situación de ese tipo.
Sin embargo, la fiscal ordenó pericias médicas y psicológicas complementarias, y consideró fundamental la declaración que la menor brindará en Cámara Gesell en los próximos días.
Según los relatos, la niña vive en un entorno familiar complejo. Los padres están separados. Su papá salió de prisión recientemente y, según la versión de la madre, la nena debía estar con él esa noche. Se trataba, al parecer, de la primera vez que la menor visitaba ese domicilio. Actualmente, la niña vive con su abuela materna.
“Supuestamente estaban compartiendo una cena, pero no tenemos otra información del contexto de la reunión”, adelantó la fiscal.
Encontraron restos de cocaína en la mochila del hermano menor
Pero el caso tomó un giro aún más inquietante este miércoles: las autoridades de la escuela especial a la que asiste su hermano de 7 años denunciaron la presencia de restos de cocaína en una cuchara dentro de su vianda.
El hallazgo se produjo en medio de la causa que ya venía avanzando por la intoxicación de la adolescente.
La directora de la escuela especial donde asiste el hermano menor de la niña se presentó en la comisaría Primera de Bahía Blanca y alertó sobre la presencia de un polvo blanco en una cuchara que el niño llevaba en su vianda.
Las pericias confirmaron que se trataba de cocaína . Inmediatamente se labraron las actuaciones y la información fue derivada a la fiscalía. En paralelo, el fiscal Mauricio Del Cero investiga el origen de las drogas halladas en el organismo de la adolescente.
Hasta el momento, no hay detenidos ni imputados formales en ninguna de las dos líneas de investigación. Las autoridades judiciales y policiales trabajan para determinar cómo llegaron las sustancias al entorno de los menores y si existió alguna situación de vulnerabilidad o exposición indebida.
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