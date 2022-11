VIDEO: Un joven amenazó al intendente de Bahía Blanca

amenaza intendente bahia blanca mujeres policias

“Me partió la cabeza. ¿Quién me dio el palazo?”, se lo escucha gritar mientras era reducido por varios policías que lo sostenían de los brazos y las piernas.

amenaza intendente bahia blanca detencion

Habló el joven que amenazó al intendente de Bahía Blanca

Más tarde, el joven explicó en otro video su versión de los hechos: “Primero ellos (por los policías) me pelearon, me quisieron agarrar entre cinco y ahí saqué el cuchillo”.

Al ser consultado sobre los motivos por los que había amenazado al intendente de Bahía Blanca, dijo: “Le vine a pedir ayuda, a pedir un subsidio, le vine a pedir que me pague el neurólogo que necesito y la medicación de todos los días que a mi no me la regalan”.

En sus manos sostenía un cartel en el que se lee: “Tengo tres meses de vida por un doctor. Estudios clínicos de corazón, cabeza y 50% del cuerpo. Necesito neurólogo de urgencia”, y luego una frase religiosa.

Según el joven, es mentira que tenía una granada encima aunque indicó: “Existe la granda, no la tengo encima, la compré y la tengo guardada en un terreno”.

https://twitter.com/marianela_romay/status/1597640694788595712 El joven volvió al Municipio. Su palabra pic.twitter.com/sEeDrG2z9u — Marianela Romay (@marianela_romay) November 29, 2022