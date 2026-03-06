La NASA confirmó la misión a la Luna y dio detalles.

Isaacman comparó esta nueva estrategia con los programas pioneros: “No nos lanzamos directamente al Apolo 11. Lo hicimos con Mercurio, Géminis y muchas misiones Apolo con un ritmo de lanzamiento cada tres meses. No deberíamos sentirnos cómodos con el ritmo actual. Deberíamos volver a lo básico y hacer lo que sabemos que funciona”.

El futuro de Artemis dependerá de mantener una cadencia sostenida de lanzamientos, superar desafíos técnicos y consolidar la cooperación público-privada. Aunque el objetivo de una presencia humana permanente en la Luna sigue firme, la NASA ahora prioriza la seguridad, la validación tecnológica y la preparación paso a paso para enfrentar los retos del siglo XXI.