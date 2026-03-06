La NASA confirmó la misión a la Luna y dio detalles
El organismo aeroespacial confirmó que este procedimiento tendrá su nueva ventana de lanzamiento a principios de abril.
La decisión se tomó luego de que los equipos registrarán una interrupción en el flujo de helio en la etapa superior del vehículo. Esto soprendió porque el ensayo general húmedo, que consiste en cargar el combustible y realizar una cuenta regresiva simulada, se había desarrollado con éxito días antes.
El cohete SLS y la nave Orion fueron trasladados al Vehicle Assembly Building en el Centro Espacial Kennedy para realizar las reparaciones necesarias y revisar el sistema de propulsión criogénica provisional.
Desde la agencia espacial remarcaron que la prioridad es garantizar la seguridad de la tripulación y la confiabilidad técnica antes del histórico regreso humano al entorno lunar.
Cómo sigue la misión Artemis II de la NASA
La agencia avanza con Artemis II, la misión tripulada que realizará un sobrevuelo lunar antes del nuevo esquema. El hardware fue devuelto al ensamblaje por problemas técnicos en la propulsión criogénica detectados en febrero.
Artemis II será la primera misión con tripulación a bordo de Orión, con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen realizando un viaje de diez días alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra. Artemis I, por su parte, ya validó con éxito el desempeño del SLS y Orión en 2022.
Isaacman comparó esta nueva estrategia con los programas pioneros: “No nos lanzamos directamente al Apolo 11. Lo hicimos con Mercurio, Géminis y muchas misiones Apolo con un ritmo de lanzamiento cada tres meses. No deberíamos sentirnos cómodos con el ritmo actual. Deberíamos volver a lo básico y hacer lo que sabemos que funciona”.
El futuro de Artemis dependerá de mantener una cadencia sostenida de lanzamientos, superar desafíos técnicos y consolidar la cooperación público-privada. Aunque el objetivo de una presencia humana permanente en la Luna sigue firme, la NASA ahora prioriza la seguridad, la validación tecnológica y la preparación paso a paso para enfrentar los retos del siglo XXI.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario