Balacera y misterio en Río Cuarto tras el asesinato de un joven de 22 años
El episodio se registró en el sector de Playa Bonita. Investigan el estrecho vínculo entre la víctima y el agresor.
Un joven de 22 años murió tras recibir varios disparos a quemarropa en la zona de la ribera de la localidad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Por el hecho hay dos detenidos. Se investiga el estrecho vínculo entre la víctima y el presunto tirador, dado que ambos contaban con antecedentes delictivos.
El asesinato ocurrió durante la madrugada del domingo sobre la avenida Costanera Sur, en el sector de Playa Bonita, y parte de la secuencia quedó registrada en un video.
De acuerdo con lo que se observa en las imágenes, varios jóvenes se encontraban reunidos cuando, por motivos que son materia de investigación, se habría producido una riña que escaló en violencia y culminó con el crimen del joven, identificado como Lautaro Figueroa, de 22 años, quien fue asesinado de varios disparos a quemarropa.
Así fue el asesinato en Río Cuarto
Según detallaron fuentes policiales, luego de la balacera, Figueroa fue trasladado al Nuevo Hospital San Antonio de Padua, donde, pese a los esfuerzos de los médicos, falleció en la madrugada del lunes a causa de las múltiples heridas de arma de fuego sufridas durante el ataque.
Investigan el vínculo entre la víctima y el asesino
Tras tener conocimiento del hecho, personal policial de la Departamental Río Cuarto desplegó un importante operativo en la zona, logrando la aprehensión de dos jóvenes que se movilizaban a bordo de una moto marca Honda Wave.
Los sospechosos fueron identificados como B.J.B., de 20 años y J.C., de 27 años. Ambos quedaron detenidos por orden del fiscal Luciano Rodríguez, titular la Fiscalía de Instrucción de segundo turno de Río Cuarto.
Desde la Policía de Córdoba informaron que uno de los detenidos sería el autor de los disparos. Además, confirmaron que tanto la víctima como uno de los dos detenidos registraban antecedentes penales, por lo que ahora se investiga la relación entre ambos.
Según ampliaron desde ElDoce.TV, B.J.B. y Figueroa “se conocían por participar en distintos hechos” delictivos, específicamente, “salían juntos a robar”. Si bien en un principio trascendió que el crimen se había producido en el marco de una riña, por estas horas las sospechas apuntan a un posible ajuste de cuentas.
En el lugar del hecho se desempeñaron gabinetes científicos de Policía Judicial. La investigación se encuentra bajo las directivas de la Fiscalía de Competencia Múltiple Dos de Río Cuarto, la cual coordina las medidas para esclarecer lo sucedido.
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