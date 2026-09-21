Balacera y misterio en Río Cuarto tras el asesinato de un joven de 22 años

Los sospechosos fueron identificados como B.J.B., de 20 años y J.C., de 27 años. Ambos quedaron detenidos por orden del fiscal Luciano Rodríguez, titular la Fiscalía de Instrucción de segundo turno de Río Cuarto.

Desde la Policía de Córdoba informaron que uno de los detenidos sería el autor de los disparos. Además, confirmaron que tanto la víctima como uno de los dos detenidos registraban antecedentes penales, por lo que ahora se investiga la relación entre ambos.

Según ampliaron desde ElDoce.TV, B.J.B. y Figueroa “se conocían por participar en distintos hechos” delictivos, específicamente, “salían juntos a robar”. Si bien en un principio trascendió que el crimen se había producido en el marco de una riña, por estas horas las sospechas apuntan a un posible ajuste de cuentas.

En el lugar del hecho se desempeñaron gabinetes científicos de Policía Judicial. La investigación se encuentra bajo las directivas de la Fiscalía de Competencia Múltiple Dos de Río Cuarto, la cual coordina las medidas para esclarecer lo sucedido.