Pelea y muerte en Constitución: un hombre en situación de calle mató a otro de un puntazo
La pelea se habría iniciado en un parador nocturno y continuó en plena calle, donde ocurrió el homicidio. El asesino escapó y es buscado.
Un hombre en situación de calle asesinó a otro de un puntazo en el cuello tras una violenta pelea a plena luz del día en el barrio porteño de Constitución y a la vista de todos los transeúntes. El agresor escapó inmediatamente después del ataque y continúa prófugo, mientras es intensamente buscado por la Policía.
El homicidio ocurrió el viernes 18 de septiembre, minutos después de las 15, a metros de la esquina de Combate de los Pozos y Dr. Eduardo Jenner, frente a una estación de servicio donde, al momento del hecho, se encontraban varios clientes.
Toda la secuencia quedó registrada en un video grabado por una cámara de seguridad instalada en la zona. Según se observa en las imágenes, los dos hombres, ambos en situación de calle, protagonizaron una violenta pelea sobre la calle. En medio del enfrentamiento, uno de ellos, que llevaba puesto un buzo blanco y negro, atacó al otro con un arma blanca y le dio un puntazo en la zona del cuello.
Así fue el asesinato en Constitución
Tras recibir la agresión, la víctima cayó gravemente herida sobre el asfalto y fue asistida en primer lugar por los propios transeúntes que habían presenciado la pelea. Luego, personal del SAME se dirigió hasta el lugar y constató la muerte del hombre.
Aunque las circunstancias que desencadenaron el homicidio todavía son materia de investigación, según informaron en C5N, el altercado se habría iniciado en un parador de día ubicado a pocos metros del lugar, al que asistían ambos hombres.
El asesino escapó y se cambió de ropa
La grabación también permitió reconstruir parte de la fuga del presunto asesino. Luego de atacar a la víctima, el hombre escapó a pie y se alejó caminando del lugar. En medio de la huida, además, se cambió de ropa con el objetivo de evitar ser reconocido.
La Policía continúa trabajando para identificar y localizar al agresor, quien permanece prófugo. La investigación busca determinar cómo comenzó la pelea y establecer las circunstancias precisas en las que ocurrió el fatal asesinato en el barrio porteño de Constitución.
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