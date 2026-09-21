Pelea y muerte en Constitución: un hombre en situación de calle mató a otro de un puntazo

El asesino escapó y se cambió de ropa

La grabación también permitió reconstruir parte de la fuga del presunto asesino. Luego de atacar a la víctima, el hombre escapó a pie y se alejó caminando del lugar. En medio de la huida, además, se cambió de ropa con el objetivo de evitar ser reconocido.

La Policía continúa trabajando para identificar y localizar al agresor, quien permanece prófugo. La investigación busca determinar cómo comenzó la pelea y establecer las circunstancias precisas en las que ocurrió el fatal asesinato en el barrio porteño de Constitución.