Asesinaron a un hombre en una plaza de Colegiales: quién es el presunto atacante detenido

Según informaron fuentes policiales, la detención se produjo poco después de las 19 del domingo en Cabildo al 100, luego de las tareas de investigación, el relevamiento de las cámaras de videovigilancia y las entrevistas con testigos realizados por personal de la Policía de la Ciudad.

La detención se produjo el domingo por la tarde en Cabildo al 100

El detenido es un hombre argentino de 25 años que fue arrestado cuando intentaba subirse a un auto de aplicación de viajes. Durante la requisa, los efectivos encontraron entre sus pertenencias una mochila de color negra, en cuyo interior había un teléfono celular, la pistola Taurus Milenium, los 3 cargadores y 34 municiones del mismo calibre.

El detenido tenía una arma y 34 municiones

Por estas horas, los peritos realizaban las investigaciones pertinentes para determinar si la bala que mató al hombre de 40 años corresponde con las encontradas al detenido.