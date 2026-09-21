Merlo: conductor borracho se cruzó de carril, chocó y mató a una madre de tres hijos
El hombre manejaba a alta velocidad por la avenida Otero cuando perdió el control del vehículo e impactó contra el auto de la víctima, que falleció en el lugar.
La avenida Otero, en la localidad de Pontevedra, partido bonaerense de Merlo, fue escenario de una tragedia cuando un conductor alcoholizado que manejaba a alta velocidad perdió el control de su vehículo, de cruzó de carril y chocó contra el auto conducido por una mujer, quien falleció en el lugar.
El hecho ocurrió el sábado 19 de septiembre en horas de la tarde, a la altura de la calle Rivera Indarte y quedó registrado en varios videos grabados por las cámaras de vigilancia de la zona.
Así fue el choque fatal en Merlo
De acuerdo con lo que se observa en las imágenes, un Renault 19 circulaba a alta velocidad por la avenida Otero cuando, por motivos que son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo, cruzó el boulevard central y chocó contra un Citroën C4 que circulaba por la mano contraria.
Producto del violento impacto, la conductora del Citroën C4 murió en el lugar. La víctima fatal fue identificada como Mariela Pollio, de 44 años, quien era madre de tres hijos y oriunda de González Catán, La Matanza.
Por el hecho también resultaron heridos tres menores y una mujer que viajaban como acompañantes en el Renault 19 y sufrieron con heridas leves.
El conductor dio positivo en el test de alcoholemia
En tanto, el conductor fue identificado como Raúl Bejas, de 38 años. De acuerdo con los testigos, el hombre tenía un fuerte aliento a alcohol y luego del hecho intentó escaparse, pero fue demorado.
Tras el choque mortal, personal médico, Bomberos de Merlo y efectivos de la Policía Bonaerense asistieron al lugar del hecho, donde constataron la muerte de Pollio.
En paralelo, agentes de tránsito le realizaron el test de alcoholemia al conductor, el cual dio resultado positivo. Según informó Clarín, el hombre fue trasladado al Hospital Eva Perón, donde quedó internado y detenido por orden del Juez de Garantías N° 2 de Morón, Ricardo Fraga, y a disposición del fiscal Patricio Ventricelli, de la UFI N° 6.
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