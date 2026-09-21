Merlo: conductor borracho se cruzó de carril, chocó y mató a una madre de tres hijos

El conductor dio positivo en el test de alcoholemia

En tanto, el conductor fue identificado como Raúl Bejas, de 38 años. De acuerdo con los testigos, el hombre tenía un fuerte aliento a alcohol y luego del hecho intentó escaparse, pero fue demorado.

Tras el choque mortal, personal médico, Bomberos de Merlo y efectivos de la Policía Bonaerense asistieron al lugar del hecho, donde constataron la muerte de Pollio.

En paralelo, agentes de tránsito le realizaron el test de alcoholemia al conductor, el cual dio resultado positivo. Según informó Clarín, el hombre fue trasladado al Hospital Eva Perón, donde quedó internado y detenido por orden del Juez de Garantías N° 2 de Morón, Ricardo Fraga, y a disposición del fiscal Patricio Ventricelli, de la UFI N° 6.