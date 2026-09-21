No es este lunes: qué día y a qué hora empieza la primavera, según la astronomía
El equinoccio que marca el cambio de estación en el hemisferio Sur no se produjo todavía, de acuerdo con la información del Planetario de San Luis.
La cuenta regresiva para la llegada de la primavera, la nueva estación, tiene su precisión científica confirmada. El Planetario de San Luis anunció los datos astronómicos exactos que regirán el inicio de la denominada "estación de las flores" para este año 2026, precisando el momento exacto en que la Tierra completará una nueva etapa en su movimiento de traslación.
De acuerdo con el informe brindado por los especialistas del Planetario de San Luis, el equinoccio de primavera en el hemisferio sur se producirá puntualmente este martes 22 de septiembre, a las 21:05 (Hora Oficial Argentina). En ese mismo instante, de manera inversa, se decretará el inicio del otoño astronómico para el hemisferio norte del planeta.
Cuándo llega la primaera: las particularidades del equinoccio y la posición del Sol
El fenómeno astronómico se caracteriza por eventos físicos muy específicos en la bóveda celeste. Al producirse el equinoccio, el Sol cruzará formalmente el ecuador celeste para hacer su ingreso en el hemisferio Sur.
Desde el Planetario destacaron una serie de apostillas técnicas que se registrarán durante la jornada del cambio estacional:
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Duración de la luz: El astro permanecerá exactamente 12 horas por encima del horizonte y otras 12 horas por debajo.
Puntos cardinales: El Sol asomará con absoluta precisión hacia el punto cardinal Este y completará su recorrido para ocultarse con la misma exactitud hacia el cardinal Oeste.
A partir de los próximos días: De manera progresiva desde el martes 22, la presencia de luz solar se extenderá por períodos más prolongados, acortando de forma paulatina la duración de las noches en la región sur.
Por último, los expertos indicaron que, al momento exacto de producirse el cambio de estación, el Sol se ubicará por debajo del horizonte transitando la constelación de Virgo, encontrándose a una distancia aproximada de algo más de 150 millones de kilómetros de la Tierra.
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