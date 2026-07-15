Hallaron muerta a una testigo medular del juicio por el crimen de Fernando Pérez Algaba

El caso de Pérez Algaba había provocado una conmoción de alcance nacional por la extrema ferocidad con la que fue perpetrado. El cuerpo del empresario apareció descuartizado y distribuido en una valija abandonada en un arroyo de Ingeniero Budge, un hallazgo macabro que dio lugar a una investigación de enorme complejidad, atravesada por pericias, reconstrucciones y una profusa producción probatoria.

Ahora, el fallecimiento de González vuelve a proyectar un manto de incertidumbre sobre una causa que parecía haber ingresado en su etapa conclusiva tras las condenas dictadas por la Justicia. La investigación quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción correspondiente, que ordenó una profusa batería de diligencias periciales para establecer con precisión la mecánica del hecho.

Entre las medidas dispuestas figuran estudios tanatológicos, peritajes criminalísticos, análisis de dispositivos electrónicos y la recopilación de testimonios de familiares, vecinos y personas de su círculo íntimo. El propósito consiste en reconstruir con minuciosidad las horas previas al fallecimiento y despejar cualquier zona de opacidad que pudiera subsistir.

Por el momento, los investigadores sostienen que ninguna conjetura puede ser descartada de manera categórica. En consecuencia, permanecen abiertas todas las líneas investigativas, desde un eventual suicidio hasta la posible intervención de terceros o una hipotética instigación, extremos que únicamente podrán corroborarse una vez concluidas las pericias.