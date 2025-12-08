Balvanera: un conductor alcoholizado terminó incrustado contra un semáforo en plena madrugada

En el vehículo también viajaba su pareja, quien sufrió algunos golpes producto del impacto. Los profesionales del SAME se acercaron de inmediato y realizaron un control para asegurarse de que no presentara lesiones de gravedad, algo que finalmente fue descartado aunque igualmente debieron asistirla por el estado de shock. La presencia de los médicos permitió estabilizar la situación mientras llegaban los agentes viales convocados por la Unidad de Flagrancia Este, que intervino debido a la infracción evidente.